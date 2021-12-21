فوز سيتي.. وتعادل ليفربول وتشلسي

دوليه

واصل مانشستر سيتي انتصاراته المتتالية وتعزيز صدارته عندما عمق جراح مضيفه نيوكاسل برباعية نظيفة مستغلا تعثر مطارده المباشر ليفربول امام مضيفه توتنهام 2-2، فيما واصل تشلسي نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه ولفرهامبتون أول من أمس في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنكليزي.

وحسم حامل اللقب النتيجة في الشوط الأول بتسجيله هدفين بنكهة برتغالية الأول كان مبكرا (5) عبر مدافعه روبن دياش بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية لمواطنه الآخر جواو كانسيلو الذي أضاف الثاني بتسديدة قوية رائعة بيمناه من خارج المنطقة إثر تمريرة من الجزائري رياض محرز. وعزز محرز تقدم سيتي بالثالث مطلع الشوط الثاني عندما استغل تمريرة عرضية من الأوكراني ألكسندر زينتشنكو داخل المنطقة فتابعها بيسراه داخل المرمى (63).

وختم رحيم سترلينغ المهرجان عندما استغل كرة على طبق من ذهب بعد مجهود فردي رائع للمهاجم البرازيلي غابريال جيزوس من الجهة اليسرى. وهو الفوز الثامن تواليا لسيتي والـ14 هذا الموسم فعزز موقعه في الصدارة برصيد 44 نقطة موسعا الفارق الى ثلاث نقاط عن ليفربول المتعادل مع مضيفه توتنهام 2-2.

وتوقفت الانتصارات المتتالية لليفربول عند ستة وخرج بنقطة ثمينة بالنظر الى الغيابات الكثيرة التي عانى منها أبرزها الهولندي فيرجيل فان دايك وكورتيس جونز والإسباني تياغو ألكانتارا والبرازيلي فابينيو والقائد جوردان هندرسون والبلجيكي ديفورك اوريغي، فضلا عن إكماله المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعه الاسكتلندي أندرو روبرتسون (77).

وانتقد مدربه الالماني يورغن كلوب حكم المباراة باول تيرني لعدم طرده نجم توتنهام هاري كين اثر تدخل قوي بحق روبرتسون في الدقيقة 20 وعدم احتساب ركلة جزاء للمهاجم البرتغالي ديوغو جوتا في الشوط الأول.

وقال كلوب الذي تلقى بطاقة صفراء لكثرة اجتجاجه على الحكم «ليس لدي أي فكرة عن مشكلته معي. كنت أكثر عاطفية في المباراة، كنت أفضل أن يتخذ القرارات الصحيحة على أرض الملعب. كان كين يستحق بالتأكيد بطاقة حمراء. بالنسبة لركلة الجزاء، أخبرني الحكم أنه يعتقد أن جوتا توقف عن قصد. إنه أمر لا يصدق. كان لديه أفضل مكان على أرض الملعب ولم يحتسب ركلة جزاء. يجب أن تسألوه عن ما هي مشكلته معي». ونجح توتنهام في افتتاح التسجيل عبر كين (13). وهو الهدف الاول لكين على ارض فريقه هذا الموسم واضعا حدا لصيام لثماني مباريات على ملعب توتنهام وتحديدا 788 دقيقة. ونجح جوتا في إدراك التعادل بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية من روبرتستون (35)، مسجلا هدفه العاشر هذا الموسم. ونجح ليفربول في التقدم برأسية روبرتسون من مسافة قريبة اثر تمريرة من ألكسندر-ترينت بعد كرة مبعدة من لويس إثر دربكة أمام المرمى (70). وأدرك توتنهام التعادل بخطأ فادح لحارس مرمى ليفربول في تشتيت كرة بينية داخل منطقته من أمام سون فتهيأت أمام الأخير الذي تابعها داخل المرمى الخالي (74).وتلقى ليفربول ضربة موجعة بطرد مدافعه روبرتسون اثر تدخل قوي من الخلف على المدافع البرازيلي ايمرسون (77).

وفي الثالثة، واصل تشلسي نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل للمرة الثانية تواليا وذلك أمام مضيفه ولفرهامبتون سلبا بعد تعادله الإيجابي مع ضيفه إيفرتون 1-1 في المرحلة الماضية.

