الزمالك لمواصلة الانتصارات أمام المقاولون

دوليه

يسعى الزمالك لتحقيق فوز جديد في مسابقة الدوري الممتاز المصري عندما يواجه المقاولون العرب اليوم في الجولة السابعة من المسابقة. وكان الزمالك فاز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف قبل توقف الدوري بسبب مشاركة المنتخب الأول في كأس العرب 2021 بقطر.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة من 6 مباريات خلف بيراميدز بفارق الأهداف لكن الأخير خاص 5 مواجهات فقط أما المقاولون فيأتي في المرتبة الرابعة عشرة برصيد 5 نقاط فقط حيث حقق انتصارا واحدا في 6 مواجهات. ويغيب عن الزمالك اليوم محمد عبد الشافي للإصابة وشيكابالا وأحمد سيد زيزو بسبب الإيقاف إلى جانب أحمد أبو الفتوح وسيف الدين الجزيري ومحمود حمدي الونش الذين حصلوا على راحة من قبل المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بسبب مشاركتهم بصفة أساسية مع مصر وتونس في كأس العرب. ومن المنتظر أن يلعب الزمالك بتشكيلة تضم محمد عواد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة وحمزة المثلوثي وطارق حامد وإمام عاشور وأوباما وأشرف بن شرقي ومصطفى فتحي وعمر السعيد. على الجانب الآخر يأمل المقاولون بقيادة مدربه عماد النحاس في بداية جديدة للفريق عقب فترة التوقف الطويلة على أمل إنقاذ الموقف والتقدم في جدول الترتيب. ويعتمد النحاس على بعض الخبرات في صفوف فريقه المتمثلة في محمد سالم ومحمد حمدي زكي وأحمد داودا ومحمد سمير والكولومبي لويس هينستروزا. وفي لقاء آخر اليوم يبحث بيراميدز الوصيف عن مواصلة الانتصارات أمام ضيفه طلائع الجيش. ويعول المدرب إيهاب جلال على أسلحته الهجومية بقيادة رمضان صبحي وعبد الله السعيد ومحمود وادي وإيريك تراوري وإبراهيم عادل. ويعاني الطلائع من موقف صعب بعدما حصد 5 نقاط من أول 6 مباريات واكتفى بتحقيق فوز وحيد بجانب رحيل مديره الفني عبد الحميد بسيوني وتعيين مساعده أحمد عبد العزيز الذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز. كما يبحث الإسماعيلي عن تحقيق أول انتصار له في الدوري هذا الموسم بعد تعادلين و4 خسائر عندما يواجه سموحة.

ويأمل الإسماعيلي في تحسين موقفه في الدوري حيث يحتل المركز قبل الأخير بينما يأتي سموحة في المركز 13 برصيد 6 نقاط ويبحث هو الآخر عن الفوز للتقدم في الترتيب.

