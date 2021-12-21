loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

فهد النّاصر تفقّد استعدادات «الطائرة»

زيد خلف
مقالات أخرى للكاتب
الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

تفقد رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح سير العمل في اتحاد الكرة الطائرة استعدادا لاستضافة منافسات اللعبة في دورة الألعاب الخليجية التي تستضيفها الكويت يناير المقبل حيث كان في استقباله أمين سر الاتحاد عبدالله الغرير. واطلع رئيس اللجنة الأولمبية الذي زار الاتحاد مع أمين السر المساعد في اللجنة الأولمبية على المري على جاهزية صالة الطائرة التي ستستضيف منافسات اللعبة في البطولة وأثنى على عمل الاتحاد وتحضيراته المميزة لاستضافة الحدث الرياضي الخليجي.
يذكر أن «أزرق الطائرة» يقيم معسكراً تدريبياً في صربيا استعدادا للبطولة وقد خاض أمس أولى مبارياته الودية أمام فريق نوفي سات الصربي. وسيخوض المنتخب اليوم ثاني مبارياته الودية أمام فريق سالزينكار الصربي على حسب البرنامج المسبق الذي وضعه الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الصربي الكسندر سافنيتش إذ سيخوض الأزرق ثالث مبارياته غدا أمام فريق جيدين ستافو الصربي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة