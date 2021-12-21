فهد النّاصر تفقّد استعدادات «الطائرة»

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تفقد رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح سير العمل في اتحاد الكرة الطائرة استعدادا لاستضافة منافسات اللعبة في دورة الألعاب الخليجية التي تستضيفها الكويت يناير المقبل حيث كان في استقباله أمين سر الاتحاد عبدالله الغرير. واطلع رئيس اللجنة الأولمبية الذي زار الاتحاد مع أمين السر المساعد في اللجنة الأولمبية على المري على جاهزية صالة الطائرة التي ستستضيف منافسات اللعبة في البطولة وأثنى على عمل الاتحاد وتحضيراته المميزة لاستضافة الحدث الرياضي الخليجي.

يذكر أن «أزرق الطائرة» يقيم معسكراً تدريبياً في صربيا استعدادا للبطولة وقد خاض أمس أولى مبارياته الودية أمام فريق نوفي سات الصربي. وسيخوض المنتخب اليوم ثاني مبارياته الودية أمام فريق سالزينكار الصربي على حسب البرنامج المسبق الذي وضعه الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الصربي الكسندر سافنيتش إذ سيخوض الأزرق ثالث مبارياته غدا أمام فريق جيدين ستافو الصربي.

