وفاة سعد الوليد

محلية

فقدت الأسرة الكروية لاعب الأزرق الأولمبي ونادي الجهراء سعد الوليد الذي وافته المنية يوم أمس بعد رحلة علاجية امتدت لأكثر من سنتين عانى خلالها الراحل من المرض.

وكان الراحل مثالا للاعب الوفي والمخلص والملتزم سواء مع ناديه أو مع المنتخب، وكان يحظى بمحبة واحترام لدى جميع منتسبي نادي الجهراء والوسط الكروي لما كان يتمتع به من حسن الخلق والتعامل الطيب مع الجميع، اضافة الى موهبته وادائه في الملعب.

والقسم الرياضي الذي آلمه المصاب يتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة من أسرة الفقيد، تغمده الله بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

