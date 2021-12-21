«الكراتيه» زاد غلته في «الآسيوية»

محلية

أضاف منتخب الكراتيه ثلاث ميداليات جديدة بواقع ذهبية واحدة وبرونزيتين في ثاني أيام منافسات البطولة الآسيوية للعبة التي تقام في كازاخستان ليرفع «أزرق الكراتيه» رصيده في البطولة القارية إلى 10 ميداليات متنوعة.وقال رئيس اتحاد اللعبة محمد الجاسم إن اللاعب علي العلي حقق المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الكوميتيه القتالية لفئة الشباب في وزن (فوق 76 كغ).وأضاف الجاسم أن اللاعب عبدالله المطيري نال بدوره الميدالية البرونزية في وزن (تحت 55 كغ) لنفس المسابقة والفئة كما أحرز اللاعب سعد الهلفي المرتبة الثالثة والميدالية البرونزية في منافسات (تحت 55 كغ) لفئة.

