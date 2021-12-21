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«الغوص» يطلب استضافة بطولة العالم 2023


أفاد أمين السر العام بنادي الغوص والإنقاذ محمد الصرعاوي أن مجلس الإدارة قرر خلال اجتماعه الأخير طلب استضافة بطولة العالم للغوص الحر مسابح عام 2023 وذلك تحت إشراف الاتحاد الدولي للغوص وكذلك استضافة بطولة العالم لسباحة الزعانف للناشئين لسنة 2025. وأضاف الصرعاوي أن مجلس الإدارة اعتمد تكليف رئيس مجلس الادارة طلال السرحان برئاسة اللجنة الفنية بالنادي وكذلك استحداث وإنشاء قطاع الناشئين والأشبال بالنادي وتكليف هنادي الزعابي برئاسة قطاع الناشئين والاشبال. وأشار الصرعاوي إلى أن النادي قرر تنظيم وإقامة دورة لحكام الغوص الحر، وإقامة دورة لحكام سباحة الزعانف، وذلك خلال شهر فبراير المقبل.


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