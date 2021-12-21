الأبيض والأصفر في «أغلى الكؤوس»

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يتفضل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد فيشمل برعايته المباراة النهائية على كأس سموه رعاه الله التي ستقام في 06:45 مساء اليوم بين القادسية والكويت على ستاد جابر الدولي. هذا وقد أناب سموه حفظه الله سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لحضور المباراة.

ويسعى القادسية إلى الانفراد بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب والذي يتقاسمه مع العربي برصيد 16 بطولة لكل منهما مقابل 14 للكويت و7 لكاظمة ومرتين لكل من السالمية واليرموك ومرة واحدة للفحيحيل.

كما يريد الأصفر استعادة اللقب الغائب عن خزائنه في المواسم الخمسة الأخيرة، والتي ذهب فيها الكأس إلى العربي مرة في الموسم الماضي، وإلى الكويت 4 مرات متتالية.

ومواجهة اليوم هي التاسعة بين الفريقين في نهائي كأس الأمير، حيث فاز الكويت في 4 مناسبات والقادسية في مثلها، وبشكل عام تواجه الأبيض والأصفر في 33 مباراة نهائية فاز القادسية في 16 منها، والكويت في 17، ومباراة الليلة تحمل النهائي رقم 34 في جميع المسابقات.

ويدخل الفريقان المباراة بظروف متشابهة تقريباً، حيث لم يظهر أي منهما بالمستوى المطلوب في مسابقة الدوري رغم أن كليهما يملك 12 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن كاظمة المتصدر.

وفي الوقت الذي يسعى فيه القادسية إلى رد الاعتبار من الكويت الذي هزمه بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز يوم 4 ديسمبر الحالي، يريد الكويت أن يؤكد تفوقه على القادسية الذي ينافسه على الألقاب في الفترة الأخيرة.

ويملك الفريقان ترسانة قوية من النجوم، فالأبيض الذي يدربه التونسي نبيل معلول يملك الحارس حميد القلاف والمدافعين فهد الهاجري وسامي الصانع وعبدالعزيز بن ناجي ومشاري غنام والصاعد سلطان فرج والأسترالي ريان ماكغوان، وفي الوسط المغربي المتألق المهدي برحمة وطلال فاضل وشريدة الشريدة ويوسف الخبيزي وعلي حسين إلى جانب أحمد الزنكي وفيصل زايد على الجناحين، وفي الهجوم تتعدد الخيارات بوجود الكونغولي ديوميرسي مبوكاني ويوسف ناصر وإبراهيم كميل والغيني سوماه سيدوبا.

في المقابل، تضم كتيبة الجزائري خير الدين مضوي كذلك أسماء مميزة مثل الحارس خالد الرشيدي والمدافعين خالد إبراهيم والعراقي علي فايز وراشد الدوسري وسلطان صلبوخ والألباني لورانس تراشي والشاب خالد صباح العائد من الإصابة. وفي الوسط: فهد الأنصاري ومحمد خليل وأحمد الظفيري وعبدالعزيز وادي وعبدالوهاب الصليلي وعبدالله ماوي والألباني بنيامين تاتار، وفي الهجوم: النجم بدر المطوع والجاماياكي روماريو وليامز وعيد الرشيدي وأحمد الرياحي.

وتتشابه مسيرة الفريقان إلى المباراة النهائية، فالكويت تجاوز الساحل في الدور التمهيدي بهدف دون رد، ثم تغلب على خيطان 2-0 في الدور ربع النهائي، قبل أن يتخطى كاظمة بصعوبة في الدور نصف النهائي بنتيجة 2-1. أما القادسية فتغلب على التضامن 1-0 في الدور التمهيدي، وتجاوز برقان 2-0 في دور الثمانية، واحتاج لهدف مدافعه العراقي علي فايز ليتجاوز غريمه التقليدي العربي في الدور نصف النهائي.

ومن المنتظر أن يشهد ستاد جابر الذي يتسع لحضور جماهيري يناهز الـ 60 ألفا «احتفالية مميزة» قبيل انطلاق المباراة بحسب ما أعلن رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف. ويدير المباراة الحكم التركي جنيد شاكير ويساعده سيد علي محمود وعمر الشطي وعبدالله عرب حكماً رابعاً.

معلول: استغلال الفرص مفتاح الفوز

قال التونسي نبيل معلول مدرب الكويت إن استغلال الفرص هو مفتاح الفوز في المباراة النهائية لكأس الأمير التي ستجمع فريقه مع القادسية على ستاد جابر، لافتاً إلى أن الأوراق مكشوفة لدى الطرفين وكلاهما يعرف الآخر جيداً.

وأضاف معلول في المؤتمر الصحافي الخاص باللقاء أن المواجهة قد لا تشهد فرصاً عديدة في ظل رغبة الفريقين بإحراز اللقب الغالي، مؤكدا ان الحالة الذهنية للاعبين مهمة لتحقيق الأفضلية في مثل هذه المواجهات المهمة.

واضاف: «يدرك الجميع أن مواجهات النهائيات لا تقبل القسمة على الاثنين، وأرى ان خطوة الاتحاد في اللجوء إلى الأشواط الاضافية في حال التعادل تعتبر خطوة ايجابية لمنح طرفي المباراة النهائية الوقت الكافي لتحقيق الفوز»، مشيراً إلى أن لاعبيه لم يصلوا بعد إلى أفضل حالاتهم، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود المبذولة من الجميع داخل النادي للوصول إلى المستوى الذي يرضيه.

وأشار إلى أن بعض لاعبي الأبيض سبق له التعامل معهم عندما كان مدرباً للأزرق في العام 2015، مشيراً إلى أن هذا الأمر سهل من مهمته في التعامل مع اللاعبين وإيصال أفكاره إليهم.

مضوي: اللقب أهم من المتعة

اعترف الجزائري خير الدين مضوي مدرب القادسية أن المتعة الكروية لا تهمه كثيراً مقابل تحقيق الفوز والتتويج بالألقاب مع الأصفر، مؤكداً أن تركيزه منصب على كيفية الفوز في المباراة النهائية أمام الكويت حتى لو قدم عرضاً لا يرضي الجماهير. وأكد مضوي في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة ان فريقه يطمح إلى الظهور في أفضل صورة في ظل الجاهزية الكبيرة التي وصل إليها الفريق حالياً، مشيراً إلى أن الوقت لم يسعفه لوضع خطة اعداد خاصة للمباراة النهائية. وقال: «مباريات الكؤوس لها طابع خاص بعيدا عن حسابات الأفضلية لفريق على الآخر، فالتركيز واللعب على التفاصيل الصغيرة قد يصنع الفارق في تلك المباريات». وتحدث مضوي عن مباراة الفريقين في الدوري التي انتهت بفوز الكويت بثلاثية نظيفة وقال إنها «مجرد كبوة» مر بها الأصفر وتجاوزها من خلال الفوز على التضامن واليرموك في الدوري والبقاء على مقربة من الصدارة، لافتاً إلى أن حظوظ الفريقين في الفوز باللقب متساوية، ومعربا عن أمله في أن يكون القادسية في أفضل حالاته كي يتمكن من تحقيق أول القاب الموسم.

الهاجري: جاهزون للقادسية

أفاد مدافع الكويت فهد الهاجري ان لاعبي الفريق جاهزون تماماً لمواجهة القادسية في المباراة النهائية لكأس الأمير الليلة، مضيفا ان اللاعبين يأملون في التتويج باللقب من أجل إسعاد الجماهير وسيبذلون كل جهدهم لتحقيق هذا الهدف. وقال الهاجري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس أنه ملتزم بدوره الدفاعي مع المساندة الهجومية التي تكون دائماً في الإطار الفني الاطار الفني الذي يوصي به الجهاز الفني للأبيض.

فايز: متحمسون للنهائي

أكد العراقي علي فايز مدافع القادسية أن دفاع الأصفر قادر على تصحيح الأخطاء التي ارتكبها في مباراة الكويت في الدوري الممتاز والتي خسرها الأصفر بثلاثية نظيفة، والظهور بصورة جيدة في نهائي كأس الأمير الليلة، مشدداً على جاهزية كل اللاعبين وحماسهم الكبير لخوض المباراة. وأعرب عن أمله في التسجيل بشباك الأبيض مثلما فعل في الدور نصف النهائي عندما سجل هدف القادسية الوحيد في مرمى العربي وقاده إلى المباراة النهائية.

