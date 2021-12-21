حديقة بيان وشكوى الأميركان!

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توازياً مع الإغلاق العجيب والغريب لمراكز الترفيه في الكويت من قبل شركة المشروعات السياحية والذي تصادف مع «حصار كورونا» الذي فرض على المواطنين والمقيمين البقاء في الكويت، افتتحت في قصر بيان العامر حديقة «بوتانيكال غاردن»، قيل في تعريفها إنها من الأجمل في الخليج وآسيا والدخول لها مجاني، ومقتصر على يوم الخميس من الصباح حتى الظهر...

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ولأن الحلو لا يكمل في الكويت، فقد وصلتنا شكوى مريرة من أميركية غاضبة ذهبت لزيارة الحديقة المعنية وفوجئت برجل الأمن يرفض زيارتها بحجة أنها وافدة والزيارة محصورة فقط بالكويتيين «استكمالاً بتقاعد

الـ 60 وسحب إجازات القيادة وتحميل الوافد تبعات تجارة الإقامات وإزالة شجرة الكريسماس.. إلخ».

المحزن أن الكويت تسوّق نفسها باعتبارها بلداً عالمياً مفتوحاً للزوار والمستثمرين والسائحين من جميع الجنسيات والأديان إلا أنها تقوم بالعكس من ذلك تماماً.

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ومعروف أن كثيراً من القصور في العالم وليس فقط حدائقها تفتح أبوابها على مصاريعها للسائحين دون تمييز بين جنسياتهم، لذا المرجو أن تفتح بوابات قصر بيان للجميع لزيارة الحديقة، وأن تزداد أيام الزيارة في غياب أماكن الترفيه الأخرى، وياحبذا لو وضعت كراسي للجلوس وفتحت كافتيريا «بوتيك» جميلة صغيرة كحال ما هو موجود في أغلب القصور السياحية التي زرتها شخصياً في أوروبا وبريطانيا...

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آخر محطة:

ثقتنا كبيرة بصدور قرار سريع يسمح للجميع بالزيارة ويزيد من أيامها فكما نحن سريعون في إغضابهم، لماذا لا نكون سريعين بالإرضاء.

