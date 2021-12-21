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«بوتانيكال غاردن».. تحفة جمالية وترويحية


حديقة قصر بيان «بوتانيكال غاردن» مرفق حضاري وتحفة جمالية وترويحية باتت مقصدا لضيوف الكويت الرسميين والزوار من المواطنين والمقيمين لما تضمه من زهور ونباتات متأقلمة مع الطقس المناخي للبلاد إضافة إلى الشلالات والنوافير المنتشرة بأرجائها ومختبر خاص مجهز لتربية الفراشات بأنواعها.
وتمتد الحديقة على مساحة 170 ألف متر مربع وتحتوي على ثلاث مبان زجاجية للنباتات الداخلية بمساحة 3200 متر مربع يشكلان حديقة البحر المتوسط والحديقة الاستوائية والحديقة الأوروبية إضافة إلى الصحراوية وتفتتح الحديقة أبوابها للزوار كل يوم خميس خلال الفترة الصباحية مجانا.
والـ«بوتانيكال غاردن» هي حدائق يتم توثيق النباتات فيها حسب تصنيف المملكة النباتية، بزراعتها في أرض واسعة تضم نباتات طبيعية وغريبة، وكذلك النباتات الشائعة، مع وجود معلومات كاملة بجانب كل نبات تكون بمثابة هوية موثّقة. وتكون مرجعاً للهواة والدارسين لعلوم النبات.


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