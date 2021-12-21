«النجاة الخيرية»: حفر 4 آلاف و407 آبار خلال «2021»

أول النهار

قال مدير عام جمعية النجاة الخيرية بالتكليف ورئيس قطاع البرامج والمشاريع عبد الله محمد الشهاب إن الجمعية قامت بتنفيذ 4407 آبار تم التبرع بها خلال عام 2021. وبين الشهاب أن هذه الآبار تم حفرها بالتعاون مع جهات منفذة معتمدة من وزارة الخارجية الكويتية وتحت إشرافها، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعد استمراراً لأعمال الكويت الخيرية ونجاحاتها الإنسانية في كل دول العالم، ويعبر عن الوقوف إلى جانب الشعوب التي لديها مشاكل في توفير المياه العذبة للشرب. وأكد أن الجمعية لديها خبرة كبيرة في تنفيذ مشاريع الآبار بالعديد من الدول في افريقيا وآسيا، وتحرص دائما على إقامتها في الأماكن الأشد احتياجا.

