الناصر التقى وزيرة خارجية بريطانيا

أول النهار

التقى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية الدولية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية إليزابيث تراس على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة الذي عقد اليوم في العاصمة البريطانية لندن.

وتناول اللقاء مجمل العلاقات التاريخية والصداقة الراسخة التي تجمع الكويت والمملكة المتحدة ومناقشة مجالات التعاون المتعددة بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الصديقين والتنسيق في إطار تعزيز العمل الخليجي المشترك والتعاون مع المملكة المتحدة في مختلف المجالات.

