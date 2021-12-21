محافظ الأحمدي: رصيد الدبلوماسية الكويتية كبير في كل المواقف

أول النهار

أكد محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد الدور الحيوي المهم والتاريخي للدبلوماسية الكويتية على امتداد العالم مثمنا جهود سفراء الكويت ومنتسبي سفاراتها في القارات الست في تمثيل بلادهم على النحو الامثل وتحقيق الحضور الكويتي المرموق مستحضرا الرصيد الكبير للدبلوماسية الكويتية في مختلف المواقف.

جاء ذلك خلال لقاء الخالد أمس، سفير الكويت لدى جمهورية سريلانكا، السفير خلف مجبل بوظهير، حيث جرى تبادل الأحاديث الودية التي تناولت علاقات الصداقة التي تربط الكويت وسريلانكا وآفاق تعزيزها وفرص تطوير التعاون المشترك وتبادل الخبرات عموما وعلى صعيد المحافظات والمقاطعات تحديدا. كما تطرق اللقاء الى بحث امكانية توقيع اتفاقية توأمة بين مدينة الأحمدي ومدينة كاندي السيلانية.

