loader

أول النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

محافظ الأحمدي: رصيد الدبلوماسية الكويتية كبير في كل المواقف


أكد محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد الدور الحيوي المهم والتاريخي للدبلوماسية الكويتية على امتداد العالم مثمنا جهود سفراء الكويت ومنتسبي سفاراتها في القارات الست في تمثيل بلادهم على النحو الامثل وتحقيق الحضور الكويتي المرموق مستحضرا الرصيد الكبير للدبلوماسية الكويتية في مختلف المواقف.
جاء ذلك خلال لقاء الخالد أمس، سفير الكويت لدى جمهورية سريلانكا، السفير خلف مجبل بوظهير، حيث جرى تبادل الأحاديث الودية التي تناولت علاقات الصداقة التي تربط الكويت وسريلانكا وآفاق تعزيزها وفرص تطوير التعاون المشترك وتبادل الخبرات عموما وعلى صعيد المحافظات والمقاطعات تحديدا. كما تطرق اللقاء الى بحث امكانية توقيع اتفاقية توأمة بين مدينة الأحمدي ومدينة كاندي السيلانية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة