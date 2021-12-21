حجر منزلي.. «إجباري»!

الأولى

فرض مجلس الوزراء حجرا منزليا الزاميا على القادمين للبلاد 10 أيام مع امكانية انهائه في حال اجراء فحص «بي سي ار» بعد 72 ساعة على الأقل من وقت الوصول يؤكد الخلو من فيروس كورونا وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

كما قرر المجلس في اجتماع استثنائي امس اعتبار كل من مضى تسعة أشهر على تلقيه الجرعة المكتملة والمعتمدة لدى البلاد من اللقاح المضاد لفيروس كورونا «غير مكتمل التحصين ما لم يتلق الجرعة التعزيزية (التنشيطية) من اللقاحات المعتمدة» وذلك اعتبارا من الثاني من يناير المقبل.

كما أصدر المجلس اجراءات يجب اتباعها للقادمين إلى البلاد منها شملت «إجراء فحص «بي سي آر» قبل الوصول بـ 48 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا».

وأشار مجلس الوزراء إلى اقتصار السفر على حالات الضرورة فقط ومواصلة التعاون والالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية.