«كريسماس» عالمي في دبي

الأولى

كما هي الحال في كل عام، تتزين مراكز التسوق والأماكن العامة في جميع أنحاء الإمارات باللونين الأحمر والأخضر للاحتفالات التقليدية السنوية لأعياد عيد الميلاد ورأس السنة. لكن هذا العام، حمل مزيدا من المفاجآت بشجرة «معرض إكسبو 2020 دبي» التي باتت محط أنظار مئات الآلاف من زوار الإمارات، حيث عاد مطار دبي الدولي الى العمل بنسبة 100?.

وينطلق التشويق من ساحة الوصل حيث الأجواء الاحتفالية الأوسع نطاقا على الإطلاق، إذ ستتزين قبة الوصل لتبدو كرة ثلج، وستتدلى كرات زينة ضخمة من أقواسها، وستضم الساحة أيضا شجرة كريسماس بارتفاع 20 مترا، ومغارة لسانتا محاطة بمجموعة من الأقزام القافزة، وزلاجة مربوطة برنة. بينما توجه دمى جنود كسارات البندق الضخمة الزوار.

وستفاجئ الزوارَ كرات زينة ضخمة بارتفاع يصل إلى 2.5 متر، وزينة ضخمة على شكل هدايا وغيرها من الأشكال بارتفاع يصل إلى 4.5 أمتار، وستكتسي أيضا سوق العالم في «إكسبو 2020» بحلة احتفالية. ومن المعالم الأكثر تشويقا صندوق بريد ضخم يحتوي على «رسائل إلى سانتا» في ساحة الأرض حيث يمكن للأطفال إرسال قائمة أمنياتهم إلى الرجل بالزي الأحمر والحصول على ختم مميز على جوازات سفر إكسبو 2020 الخاصة بهم.