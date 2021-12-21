اعتذار.. غير دستوري!

الأولى

فيما أصدر عشرة نواب بيانا طالبوا فيه سمو رئيس مجلس الوزراء باعلان خطأ تقديم طلب تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها واعتذاره عنه واعتباره كأن لم يكن، مؤكدين ان مثل هذا الطلب لا يسقط باستقالة الحكومة كما هي الحال بالنسبة للاستجوابات القائمة، اكدت مصادر دستورية لـ«النهار» عدم دستورية مطالبة النواب العشرة.

ولفتت المصادر الى ان الاعتذارات والاعتراف بالاخطاء مسائل ادبية بين الجهات التي تجمعها علاقة لها اسسها واركانها وغايتها التفاهم او الصلح او التسوية.

وأكدت ان مرجع الاعتذار هو اجماع طرفي العلاقة على وجود خرق لمبدأ او التزام مجمع عليه. واوضحت ان معطيات قرار تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها كانت لسبب ارتأت فيه الحكومة تعسفا في استخدام الادوات الرقابية واختراقا لمبدأ دستوري اصيل هو التعاون بين السلطات. وزادت ان الحكومة اذا كانت ترى خطأ بممارسات طيف من النواب، فلها ايضا الحق في ان تطلب من الاتجاه النيابي المتعسف اعلان الخطأ والاعتذار احتراما للمبدأ الدستوري القائم على الفصل بين السلطات مع تعاونها.

وبينت ان قرار التأجيل لم يكن سياسة عامة صاغها رئيس الحكومة بشكل منفرد، انما هو قرار من السلطة التشريعية حاز اغلبية الاصوات التي يتألف منها مجلس الامة، وبالتالي فلا يستقيم ان يعتذر المجلس للمجلس ذاته.

ولفتت الى ان بيان المطالبة بالاعتذار هو بمثابة مناكفة سياسية استدعتها ما يطغى على المشهد السياسي في الوقت الراهن من تسابق على استقطاب الرأي العام ما بين النواب الحاليين، وكذلك بينهم وبين النواب السابقين العائدين من المنفى، وهي محاولات للاحراج السياسي ليس الا. من جهته، قال النائب مهلهل المضف ان قرار تأجيل استجوابات رئيس الحكومة سقط تلقائيا برحيل الحكومة على اثر ما كانت تواجهه من استجوابات، موضحا ان تكليف سمو الشيخ صباح الخالد تشكيل حكومة جديدة لا صلة له بذاك القرار.