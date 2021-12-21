«المربعانية» تكشِّر عن أنيابها

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عواصم- الوكالات: دخلت منطقة شرق المتوسط والسعودية في أجواء عاصفة مع دخول «المربعانية» أو ذروة الشتاء والتي عادة ما تشهد انخفاضا ملموسا في درجات الحرارة وحالات عدم استقرار في الطقس. وحذرت هيئات الارصاد الجوية في حوض البحر الأبيض المتوسط والسعودية، من الأحوال الجوية المقبلة على المنطقة. وتعرضت محافظات مصر لموجة من الطقس العاصف أمس، أدت لتعطيل الدراسة في عدة محافظات وإغلاق الطرق والموانئ. وشهدت محافظة الإسكندرية شمال البلاد تساقطاً كثيفاً للثلوج غطى شوارع المدينة، فيما تعرضت محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة والشرقية والقليوبية لهطول أمطار غزيرة. وقررت الحكومة تعطيل الدراسة في عدة محافظات هي: القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية والمنوفية ومطروح حرصاً على الطلاب. كما اغلقت هيئة ميناء الإسكندرية، بوغاز الهيئة العامة لميناءي الإسكندرية والدخيلة. وأعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري، نظرا لسوء الأحوال الجوية. وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية استمرار انخفاض في درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء. وفي السعودية قال أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، عبدالله المسند، عبر «تويتر» ان المتوقع أن «تكشر المربعانية عن أنيابها وتركع بإذن ربها درجة الحرارة بانخفاض محسوس».

وفي سورية أفادت وكالة «سانا» بأن انخفاضا ملموسا طرأ على درجات الحرارة امس لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض قطبي وسجلت في المناطق الساحلية والشمالية الغربية، أمطاراً رعدية غزيرة ورياحاً قوية اقتلعت بعض الاشجار في حين تساقطت الثلوج على المرتفعات الجبلية المتوسطة والعالية. وفي لبنان حذرت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية من أمطار غزيرة قد تؤدي الى سيول، كما ستتساقط الثلوج ليلا على ارتفاع 1000 متر صباح اليوم.