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الوسمي من «الخزانة الأميركية»: استعادة أموال الدولة المستباحة


أعلن النائب د. عبيد الوسمي عن مقابلته مسؤولين بوزارة الخزانة والعدل الاميركية ومستشارة الرئيس الاميركي ومساعديه للامن القومي ومستشاري البنك الدولي ولجنة التحريات بالكونغرس.
وقال: سأعمل كل ما استطيع لاستعادة اموال الدولة من كل جهة ومن كل فرد كائناً من كان ومهما كلف الامر، مضيفا ان حقوق الدولة ليست مستباحة. من جانب اخر، نسقت حركة العمل الشعبي مع التجمع السلفي والحركة الشعبية الدستورية تحضيرا لدعوة الامين العام لـ«حشد» مسلم البراك من اجل توحيد صفوف القوى الوطنية وتحديد الأولويات للمرحلة المقبلة من عمر مجلس الامة. ??


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