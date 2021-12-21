نقل أصول «البترول» في كيانات موحَّدة

مال وأعمال

كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى لـ «النهار» عن بدء مؤسسة البترول لإجراءات نقل أصول الشركات التابعة استعدادا لعمليات الدمج المرتقبة، موضحة ان المؤسسة تستعد في المرحلة الراهنة للانتهاء من نقل الأصول في كيانات موحدة مطلع مايو المقبل، مؤكدة ان المؤسسة تهدف من خلال عملية الدمج لترشيد الانفاق وتقليص النفقات الرأسمالية خلال السنوات الخمس المقبلة وبواقع 25%.

وأوضحت المصادر ان اللجان التنفيذية التي شكلتها مؤسسة البترول في جميع الشركات التابعة تجتمع على مدار الأسبوع لانجاز جميع الإجراءات القانونية والتجارية للانتهاء من الاشكال القانونية للشركات، مشيرة الى ان التراخيص القانونية لهياكل الشركات ستكون جاهزة للعرض على مجلس إدارة المؤسسة مارس المقبل.

وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمي للشركات التابعة قالت المصادر إن اللجان التنفيذية للدمج تتحرك في كل الجهات المعنية والوزارات وابرزها وزارة التجارة والمالية والشؤون والبلدية وجميع الجهات ذات العلاقة بالكيانات الجديدة للانتهاء من تلك الاجراءات سريعا، لافتة الى ان هناك لجاناً تنفيذية اخرى تعمل أونلاين لانجاز بعض المعاملات والإجراءات على مدار الساعة.

وأشارت المصادر الى ان الإجراءات التي تسير بوتيرة متسارعة من قبل مؤسسة البترول تعد تمهيداً لعملية الدمج الكبرى لشركات القطاع النفطي في كيان واحد، يبدأ من دمج الشركات المتشابهة في أعمالها، منوهة الى ان المؤسسة كلفت المستشار الفني، الذي بدأ في مزاولة أعماله بالتعاون مع كل الشركات التابعة وفقا لعمل اللجان المختلفة.

وذكرت المصادر ان مؤسسة البترول استعانت بمستشار عالمي لتنفيذ عملية الدمج متضمنا تقديم خدمات او استشارات إعلامية لعمل تقييم واستبيانات لجميع العاملين بالقطاع النفطي والشركات التابعة لقياس اراء ومشاعر الموظفين حول عمليات الدمج، موضحة ان الاستبيانات ستتضمن تقييم المخاوف والاستفسارات والاحترازات التي يراها الموظفون نتيجة للكيانات الجديدة.

