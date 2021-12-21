«إكسبو 2020 دبي».. عدد الزيارات تخطى الـ 7 ملايين

مال وأعمال

سجل معرض «إكسبو 2020 دبي»، زيادة كبيرة في عدد الزوار، خلال الفترة الماضية من عمر الحدث الدولي، حيث وصل إجمالي الزيارات إلى 7 ملايين و167 ألفا و591 زيارة. وبحسب «وام»، فقد تم تسجيل هذا العدد من الزيارات، خلال الفترة الممتدة حتى 20 ديسمبر الحالي، وفي غضون ذلك، يواصل المنظمون تطبيق الإجراءات الوقائية الصارمة الخاصة بمواجهة جائحة «كوفيد- 19»، ما يضمن زيارة آمنة واستثنائية لجميع رواد الحدث. وعلى صعيد منصة إكسبو الافتراضية، ارتفع عدد الزيارات الافتراضية لإكسبو 2020 إلى 31.6 مليون زائر، خلال الفترة نفسها، مدفوعة بشكل أساسي بالعروض الحية التي تبث على المنصة، والتي تتيح للزوار القيام بجولة افتراضية تفاعلية حية مخصصة من خلال الموقع.