نمر الصباح: «النفط» تسهم في تحقيق رؤية الكويت الطموحة

مال وأعمال

تحت رعاية وحضور وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح والوكلاء المساعدين في الوزارة، نظمت وزارة النفط صباح أمس، حفل جائزة (النفط تبتكر)، والتي تهدف إلى ابتكار أفكار بناءة لتطوير العمل داخل الوزارة في جميع مجالات العمل.

وقال وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح في كلمته خلال الحفل: إن وزارة النفط تسهم في تحقيق رؤية الكويت الطموحة لعام 2035 وتوجهاتها الاستراتيجية لدعم الابتكار والتميز، حيث تبنت الوزارة الابتكار أسلوباً في العمل وجعلته جزءاً لا يتجزأ من أهدافها الاستراتيجية، حيث تحرص الوزارة على توفير بيئة عمل حاضنة ومحفزة للابتكار، وإطلاق مبادرات واستراتيجيات وبرامج عمل ترسخ وتنشر ثقافة الابتكار على المستوى الوطني.

وذكر وكيل وزارة النفط أن مبادرة وزارة النفط في إطلاق جائزة (النفط تبتكر) في دورتها الأولى، جاءت انسجاماَ مع جهود الوزارة في رعاية الإبداع والثورة الرقمية وتنمية إبداعات الموظفين وحثهم على التميز، وأصبحت الجائزة مركزاً لاستقطاب ورعاية المواهب والكفاءات والعقول المبدعة داخل الوزارة لبناء جيل من الشباب قادر على مواجهة تحديات المستقبل ومحاكاة أفضل ممارسات العمل.

وشدد على ان النجاح يعتبر عملية مستمرة عمادها أشخاص مؤهلون وقادرون على ابتكار الحلول لجميع التحديات التي يواجهونها، مضيفا: «يسعدني أن أرى موظفي وزارة النفط بهذا التميز والحماس من خلال إطلاق برامج ومشاريع عمل من شأنها تسهيل دورة العمل داخل الوزارة، فلهم كل الشكر والثناء».

وقدم وكيل وزارة النفط في ختام كلمته الشكر والثناء على الجهود التي قامت بها إدارة العلاقات العامة في الوزارة لتنظيم الجائزة، والمشاركين من جميع البرامج والادارات.

تطوير العمل الداخلي

بدورها قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح: إن وزارة النفط وضعت خطة استراتيجية ومنهج عمل لتصبح من الجهات الرائدة محليا في الابتكار والتميز، ولذلك جاءت فكرة جائزة (النفط تبتكر) والتي تهدف إلى تشجيع العاملين على بناء مشاريع وبرامج متفردة لتطوير العمل الداخلي في جميع المجالات والتخصصات.

واشارت الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح إلى أن المشاريع الفائزة بالجائزة ستسهم في تسريع وتيرة العمل والانجاز داخل وزارة النفط وفي القطاع النفطي ككل، وذلك لارتباط بعضها بالشركات النفطية الزميلة التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.

الفائزون بالجائزة

وقد كشفت وزارة النفط عن الفائزين بجائزة (النفط تبتكر) حيث فاز بالمركز الأول مشروع الداش بورد والبتروزون من برنامج الشؤون الفنية، والمقدمة من قبل م. مريم العوادة وم. أسرار العنزي.

كما فاز بالمركز الثاني بالجائزة مشروع ربط المعينين الجدد بالمسار التدريبي بمراقبة التطوير الإداري برنامج الشؤون المالية والإدارية ونظم المعلومات، والمقدم من كل من علياء غلوم وأسماء المحمد وأحمد العلي وأحمد الرفاعي.

وفاز بالمركز الثالث مناصفة مشروع تطوير مبنى الشؤون الفنية بالأحمدي (برنامج الشؤون الفنية)، والذي قدمه كل من م. هنادي الحاي، وم. فاطمة البغلي، وم. مريم الفضلي، ومشروع وحدة نقل المعرفة والأوراق الفنية (برنامج الشؤون الفنية) والمقدم من قبل راشد المويزري.

