2021.. عام آخر في رحلة نجاح مجموعة بنك «بوبيان»

مال وأعمال

مع اقتراب العام 2021 من نهايته تستمر مجموعة بنك بوبيان في رحلة النجاح التي بدأت عام في 2009 مع التغيرات التي شهدها البنك سواء على مستوى الملكية او الإدارة والتي أدت إلى وصوله إلى موقعه المميز بين البنوك المحلية ودخوله دائرة المنافسة اقليمياً وهي الإنجازات التي توجت بحصول نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل عبدالوهاب الماجد على جائزة المساهمة المميزة في التمويل الإسلامي من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية تقديراً لجهوده في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.

وبطبيعة الحال لا يمكن لأي متابع أن يتناول ما حققه بنك بوبيان من إنجازات دون أن يربط ذلك مباشرة بشخصية عادل الماجد القيادية وفريق عمله الذي لا يزال غالبيته يعمل في بوبيان والذين استطاعوا تحويل البنك من مجرد مصرف عادي إلى واحد من أبرز بنوك الكويت والمنطقة من خلال صعوده من المرتبة الاخيرة محلياً قبل 10 أعوام إلى المركز 3 بين بنوك الكويت جميعاً وارتفاع الاصول من 4 مليار دولار إلى 24 مليار دولار حالياً.

يقول الماجد عن هذه الانجازات التي تحققت « الآن وبعد 12 عاماً من مرحلة التغيير لبوبيان اصبحنا مجموعة تضم 3 بنوك هي بوبيان وبنك لندن والشرق الاوسط والبنك الرقمي Nomo bank وشركتين للتأمين التكافلي والاستثمار وشركة للخدمات. وأضاف «لم يكن الوصول إلى ما وصلنا اليه في عام 2021 تحديداً سهلاً الا انه يمكن تلخيص سر نجاحنا في مجموعة نقاط أبرزها وضع استراتيجية واضحة وتكوين فريق تنفيذي من أصحاب الخبرات والعودة لاساسيات العمل المصرفي والتركيز على خدمة العملاء والاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية والاستثمار في الموارد البشرية والتركيز على العنصر الوطني».

لماذا بوبيان ضمن الافضل عالمياً؟

على مدار السنوات الاخيرة تمكن بوبيان من الاستحواذ على جائزة غلوبل فاينانس كأفضل بنك إسلامي في العالم في مجال الخدمات المصرفية الرقمية بسبب قوة الاستراتيجية التي وضعها لجذب وخدمة العملاء الراغبين في الحصول على خدمات مصرفية رقمية ونمو قاعدة العملاء مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية بجميع قنواتها سواء عبر الانترنت او الهواتف الذكية.

يقول الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في بنك بوبيان عبدالله التويجري «رحلتنا مع الخدمات الرقمية تمثل حالة استثنائية تمكنا خلالها من التفوق والوصول إلى القمة على الرغم من المنافسة في سوق ينمو بقوة وبسرعة وهو سوق الخدمات المصرفية الرقمية».

وأضاف خلال العام الحالي كان لنا السبق في التفوق الرقمي من خلال التوسع في خدمات حساب برايم للشباب الذي أضحى بنكاً داخل بنك باستقلاليته الكاملة عن بوبيان إلى جانب اطلاقنا لأول بنك رقمي إسلامي عالمي من لندن وهوNomo Bank الذي يعتبر نتاجاً لاستثماراتنا في مجال الخدمات الرقمية.

واختتم بوبيان العام الحالي بتوقيع اتفاقية مهمة في ذات الإطار مع DIFC Fin Tech Hive التابع لمركز دبي المالي العالم لاطلاق برنامج (مُسرعة بنك بوبيان) بهدف تسريع نمو وتوسُّع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بكافة أشكالها في إطار حرص البنك على دعم المشاريع الكويتية الناشئة ليكون بذلك بوبيان أول بنك يطلق مسرعة اعمال للشركات الناشئة في الكويت.

ويعلق التويجري عن هذه الاتفاقية قائلاً «يستمر بنك بوبيان في خطواته المميزة التي بدأها منذ سنوات في ريادة مستقبل القطاع المالي في الكويت وتعزيز موقعه كرائد في الابتكار والخدمات الرقمية والمبادرات وريادة الأعمال».

التوسع الخارجي وNomo Bank

واستمر البنك في خطواته التوسعية الرقمية من خلال استحواذه على بنك لندن والشرق الاوسط والذي يمتلك فيه حالياً 71% من الاسهم، ثم جاء اعلان بنك بوبيان عن انطلاق أعمال علامته التجارية الجديدة Nomo Bank بالكامل في الكويت والمملكة المتحدة كأول بنك رقمي إسلامي عالمي من لندن لديه القدرة على تقديم خدماته للجميع سواء من عملاء بوبيان أو غيرهم.

يقول الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات عبدالسلام الصالح حول تجربة الاستحواذ على بنك لندن والشرق الاوسط «يطمح البنك إلى أن يُصبح البنك الإسلامي المفضل لعملاء دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة المتحدة حيث تم وضع مجموعة من المبادىء الرئيسية ضمن استراتيجية التحوّل الخاصة بالبنك من بينها بناء علامة تجارية مستدامة تركز على العملاء ومنسجمة مع مجموعة بنك بوبيان».

وأضاف من المبادىء أيضاً الاستفادة من الأعمال القائمة للمجموعة بالإضافة إلى التكنولوجيا والأصول وشبكة التوزيع الخاصة بالمجموعة والتحرر من قيود رأس المال وقيود السيولة من خلال تركيز النمو على الأعمال ذات الكفاءة الرأسمالية وطرح منتجات وخدمات الأعمال التي تلبي احتياجات السوق بالنسبة للعملاء في دول مجلس التعاون الخليجي مع تطوير منصة تكنولوجيا قادرة على مواكبة المستقبل بحيث تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

وحول تجربة Nomo Bank قال الصالح «ان تجربة البنك الحديث المصرفية التي تعتمد على الخدمات الرقمية بشكلٍ أساسي تتيح للمستخدمين تقديم طلب لفتح حساب بنكي في المملكة المتحدة في غضون دقائق باستخدام الهواتف الذكية وهو ما يمنحهم تجربة مصرفية مميزة وفريدة من نوعها على مستوى الكويت والعالم».

وأضاف «أن ذلك يختصر إجراءات تقديم الطلبات المطوّلة التي قد تستغرق وقتاً طويلاً ومن خلال تطبيق الهاتف الذكي الواضح وسهل الاستخدام حيث يتيح Nomo Bank للعملاء الإنفاق وتحويل الأموال واستثمار ثرواتهم بشكلٍ مستمر مع إمكانية الوصول إلى حساباتهم على مدار الساعة (24 ساعة طوال أيام الأسبوع) بما يناسب أنماط حياتهم المتنوعة».

وأوضح قائلا الخدمات المصرفية التي يقدمها Nomo Bank فريدة حيث إنها تتيح لغير المقيمين في المملكة المتحدة من الكويت فرصة مميزة لفتح حساب بنكي في المملكة المتحدة والتمتع بجميع المزايا المرموقة للنظام المصرفي بالمملكة المتحدة كما ان حلول البنك الجديد للخدمات المصرفية المحلية تتيح للعملاء تجنب الرسوم الدولية المرتفعة بالإضافة إلى إتاحة فرص استثمارية قد لا تتاح في المعتاد لغير المقيمين في المملكة المتحدة.

التحول الرقمي والتنمية المستدامة

وخلال عام 2021 استمر بنك بوبيان في تسريع رقمنة جميع عملياته بما يعزز متانة وسلامة الأعمال والقدرة على تلبية النمو الكبير في عمليات البنك بكل كفاءة الى جانب تأثيرات هذه الخطوات العملية في حماية البيئة وتحقيق الاهداف العالمية في التنمية المستدامة.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك بوبيان عبدالله المحري «تمثل التنمية المستدامة ركناً أساسياً في استراتيجية البنك والتى يعتبرالحافظ على البيئة وتقليل نسبة الانبعاثات الالكترونية والمخلفات الورقية جزء رئيسي فيها».

وأضاف «من هذا المنطلق جاء تعاوننا مع احدى الشركات المحلية لتزويد البنك بنظام متكامل للبيئة اللاورقية وتقليل تكلفة الطباعة والارشفة التلقائية للمستند وتقليل تكلفة التشغيل ووقت معالجة المعاملة لتقديم خدمة سريعة وعصرية لعملاء بوبيان».

وأشار المحري إلى استمرار بوبيان في تطوير إدارة تكنولوجيا المعلومات لتكون عاملاً أساسياً في تمكين البنك من تحقيق أهدافه المستقبلية الطموحة بما يعود على العملاء بالخدمة الأفضل التي يستحقونها مضيفاً أن البنك ومن منطلق مسؤولية الاجتماعية قام بتقديم ورش عمل لعدد من الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة تتعلق بتعزيز الكفاءة والفاعلية وإدارة التغيير.

الافضل في خدمة العملاء

أكدت الازمة التي سببها انتشار وباء فيروس كورونا في الكويت مدى القوة التي يتمتع بها بنك بوبيان واستمراره في خدمة العملاء بنفس مستويات الاعوام الماضية ليحافظ البنك على تربعه على قمة خدمة العملاء في الكويت من خلال حصوله على جائزة مؤسسة «سيرفس هيرو» كأفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء للعام الحادي عشر على التوالي منذ عام 2010.

وقال رئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية بالوكالة عبدالله المجحم أن اكثر ما ميز بوبيان انه على الرغم من ارتفاع نسبة عملائه وزيادتهم المستمرة إلا ان مستويات الخدمة لديه لم تنخفض او تتأثر نتيجة هذه الزيادة التي دائماً ما يقابلها تحد جديد للموظفين للحفاظ على نفس مستويات الخدمة.

واضاف أن خدمة العملاء مفهوم راسخ وجزء من ثقافة البنك لانه معروف ان جميع البنوك لديها نفس المنتج والخدمة ولكن التميز والابداع يكون في الخدمة والكيفية التي يتم التعامل بها مع العملاء خاصة في الكويت التي يرتفع فيها توقعات العملاء.

وأشار المجحم إلى استمرار البنك في الاستحواذ على الكثير من الجوائز خلال عام 2021 من بينها جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في الكويت من مؤسسة غلوبل فاينانس و3 جوائز هي افضل بنك إسلامي في العالم في الخدمات الرقمية والافضل في الكويت والافضل في الشرق الاوسط.

بوبيان تكافل

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة بوبيان تكافل ابراهيم الخزام ان العام الحالي كان مميزا للشركة على جميع المستويات سواء من خلال المبادرات الرقمية التي أطلقتها أو المنتجات والخدمات المميزة. وأضاف في عام 2021 اطلقنا (تطبيق بوبيان تكافل) والذي يعد بمثابة فرع الكتروني لشركة بوبيان تكافل قادر علي بيع الكثير من المنتجات التأمينية مع الخدمات الاخرى التي يقدمها للعملاء ويمكن تحميل التطبيق من خلال ابل ستور وجوجل بلاي الى جانب تجديد الموقع الالكتروني بتجربة حديثة ومميزه للعملاء. وخلال العام الحالي أطلقت بوبيان تكافل اطلاق خدمة «بوبيان درايف» لاول مرة في الكويت والتي تسهم في رفع مستوى القيادة الامنة في الكويت وتعد بمثابة مساهمة مجتمعية من الشركة للتوعية والحد من الحوادث المرورية بالكويت مع تقديم خدمات مميزة لعملاء بنك بوبيان بما في ذلك عروض التأمين الحصرية وتطبيق خاصية boubyan checkout علي تطبيق بوبيان تكافل. وأشار الخزام الى اطلاق منتج «صحة» للتأمين الصحي الفردي والعائلي وايضا تطبيق سياسة تسعير جديدة لتأمين السيارات الشامل لتوفير شروط واسعار تنافسية للعملاء واطلاق منتج وكالة بلس الذي يوفر تصليح للسيارات المستعملة داخل احدى الوكالات المعروفة واطلاق منتج المسؤولية المهنية الفردية للاطباء والمهندسين والمحاسبين والمحامين مع تجديد اتفاقيات اعادة التأمين مع شركات اعادة تأمين حاصلة على اعلى التصنيفات الائتمانية العالمية.

بوبيان كابيتال

وعلى الصعيد الاستثماري، فقد اختتمت شركة بوبيان كابيتال للاستثمار (الذراع الاستثماري لبنك بوبيان) عام 2021 بمجموعة من خدماتها الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بجانب حصولها على جائزة أفضل مدير لإدارة الاصول في الكويت «Best Asset Manager in Kuwait».

وقالت نائب الرئيس التنفيذي للشركة بدرية حمد الحميضي منذ بداية 2021 قررت شركة بوبيان كابيتال ان يكون عاماً استثنائياً لها على وجه الخصوص ولمجموعة بنك بوبيان عامةً من خلال طرح خدمات رقمية جديدة في السوق الاستثماري. وكانت الشركة قد أعلنت عن إطلاق منصة بوبيان انفست والتي تعد أول منصة استثمارية رقمية متوافقة بالكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتسعى من خلالها لمواكبة التطورات التقنية وتقديم الحلول المناسبة لعملاء بوبيان لتمكنهم من الحصول على تجربة استثمارية فريدة ومتكاملة. واشارت الحميضي الى أنه تم أيضا إطلاق مجموعة مميزة من الحلول الاستثمارية الرقمية والتي تم تطويرها مؤخراً لبعض من الخدمات والمنتجات الاستثمارية مما أدى إلى ارتفاع معدل الاقبال على خدمات بوبيان كابيتال الرقمية بصورة ملحوظة نظراً إلى سهولة استخدامها واستمراريتها في ظل تداعيات جائحة كورونا والاقبال على الخدمات والحلول الرقمية. وأضافت أنه أصبح بامكان العميل التقدم بطلب فتح حساب تداول الكترونياً من غير الحاجة للحضور الشخصي، حيث يمكن للعميل الاستثمار فى 16 سوق محلي واقليمي وعالمي بالتوافق مع الشريعة الإسلامية وذلك من خلال منصة واحدة متمثلة بموقع وتطبيق بوبيان للتداول (Boubyan Brokerage).

