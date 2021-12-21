«الاقتصادية» تنظم دورات تدريبية متخصصة

مال وأعمال

استمراراً لدور الجمعية الاقتصادية الكويتية ومسؤوليتها المجتمعية كونها إحدى مؤسسات المجتمع المدني في الكويت، وإدراكاً منها لأهمية العنصر البشري تعمل دائماً على تطوير القدرات المهنية والعلمية لأعضائها ولجميع فئات المجتمع ، ولتحقيق رغبة أعضائها في قيام الجمعية بتنظيم برامج تدريبية ذات طابع مهني متخصص.

وصرح أمين سر الجمعية الاقتصادية رئيس لجنة التطوير المهني والتدريب خالد صنهات المطيري بأن الجمعية بصدد وضع برامج تدريبية متخصصة للشهادات المهنية لتنظيمها خلال العام 2022، والتي تهم أعضاء الجمعية وشريحة كبيرة من أفراد المجتمع بالتعاون مع معاهد متخصصة من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا حيث ستقوم تلك الجهات بترشيح محاضرين متميزين لتقديم هذه البرامج.

ومن هذه البرامج (البرنامج التحضيري لشهادة اختصاصي معتمد في إدارة المخاطر – البرنامج التحضيري لشهادة مدقق داخلي معتمد مستوى أول وثاني وثالث – البرنامج التحضيري لشهادة اختصاصي معتمد في المشاريع الصغيرة والمتوسطة – البرنامج التحضيري لشهادة اختصاصي معتمد في الحوكمة – البرنامج التحضيري لشهادة اختصاصي معتمد في إدارة المحافظ الاستثماري، وغيرها من البرامج التخصصية.

