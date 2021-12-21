«اتحاد الشركات» وقَّع اتفاقية تعاون مع «ذا كونفرنس الخليج»

مال وأعمال

وقع اتحاد شركات الاستثمار اتفاقية تعاون مع مركز ذا كونفرنس بورد الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية، وذلك من أجل تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مختلف المجالات والفعاليات، حيث شارك في مراسم توقيع الاتفاقية التي جرت في التاسع من ديسمبر 2021 في مقر الاتحاد بمبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي والمدير التنفيذي لمركز ذا كونفرنس بورد الخليج الدكتور مهدي الجزاف، وتم توقيع الاتفاقية بحضور كل من السيدة فدوى درويش نائب الأمين العام للاتحاد، ومدير التسويق والاتصالات في المركز السيد نواف الرديني.

وصرح السلمي، أن هذه الاتفاقية تعد بداية لمرحلة إيجابية من العمل المشترك، والتي تأتي في سياق تعزيز العلاقة بين الاتحاد ومركز عالمي متخصص مثل مركز ذا كونفرنس بورد الخليج، بما يتوافق مع الأهداف والغايات الاستراتيجية للاتحاد والذي تم تأسيسه لسد فجوة بالقطاع الاستثماري بالكويت سواء على صعيد مراجعة التشريعات الاقتصادية والمتعلقة بالاستثمار وتقديم الاقتراحات لكي تتناسب والمجالات المختلفة للشركات الاستثمارية العاملة بأسواق المال والتي تقوم بدور كبير ومؤثر في تنمية الاقتصاد الوطني وتطوير الاستثمار، وأيضاً تحقيق أدوات استثمارية جديدة لجعل الكويت مركزاً مالياً مرموقاً في دول المنطقة، وعلاوة على ذلك فإن الاتحاد يقوم بمهام كثيرة تتمثل في تهيئة المناخ الملائم لتنمية وتطوير كفاءة قطاعات الاستثمار والخدمات المالية تماشياً مع التطورات في الأسواق العالمية والمساهمة بدعم التنمية البشرية وتأهيل العاملين في القطاع المالي والاستثماري، وتوفير بيئة أعمال مشجعة.

بدوره، قال الدكتور مهدي الجزاف إن هذه الاتفاقية تتطرق إلى مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لمجتمع الأعمال ومشاريع تطوير السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك على المستوى العالمي، منها التنمية الاقتصادية، وأسواق العمل ورأس المال البشري، والتنويع الاقتصادي والإنتاجية، والابتكار والقدرة التنافسية.

وفي الختام، قال السلمي إن الاتحاد يأمل بأن تحقق هذه الاتفاقية الأهداف المنشودة على أرض الواقع والتي تتمثل في إيجاد بحوث وتقارير ودراسات مرجعية، والاستفادة من المؤشرات التي يصدرها المركز بما يخدم القطاع الخاص في وضع رؤى وخطط لمستقبل الأعمال، بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريبية وفعاليات جميعها ستهدف لتطوير الأعمال في أسواق المال وفقا لأهداف الاتحاد وبما يتماشى مع المعايير الدولية.

