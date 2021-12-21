الدولار إلى 17.5 ليرة تركية

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هبطت الليرة التركية لمستوى غير مسبوق، حيث وصلت قيمتها إلى 17.5 ليرة مقابل الدولار، وفق ما ذكرته «رويترز». وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه خفض التضخم في بلاده إلى حوالي 4% من قبل، وإنه سيفعل ذلك مرة أخرى عما قريب، بينما بلغ معدل التضخم السنوي 21%، بسبب مسعى تبناه الرئيس لخفض كبير في أسعار الفائدة. ويقول أردوغان إن هذه السياسة، التي أدت إلى انهيار الليرة، جزء من «حرب الاستقلال الاقتصادي». وأضاف أن هذا النموذج سيعزز الصادرات والتوظيف والاستثمارات والنمو، غير أن خبراء الاقتصاد يرون أن هذه السياسة طائشة ويتوقعون أن يرتفع التضخم إلى أكثر من 30% العام المقبل.