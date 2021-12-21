«الأهلي» يرعى بطولة «التحدي» بالتعاون مع نادي بلاتينيوم الصحي

مال وأعمال

تماشياً مع مبادراته المستمرة لرعاية الأنشطة الرياضية لجميع أفراد المجتمع، أعلن البنك الأهلي الكويتي عن تعاونه مع نادي بلاتينيوم الصحي لإقامة بطولة «التحدي» لرفع الأثقال، والتي أقيمت في نادي بلاتينيوم- فرع صباح السالم.

تجدر الإشارة إلى أن المشاركين في البطولة تم تقسيمهم إلى فئتين، فئة فوق 80 كيلو غراماً وفئة تحت 80 كيلو غراماً تنافسوا في أربع مسابقات مختلفة «Pull-Ups» و«Back Squat» و«Bench Press» و«Deadlift».

وقد حضر البطولة فوزي الثنيان، مدير عام شؤون مجلس إدراة البنك الأهلي الكويتي الذي كرم الفائزين بالبطولة، حيث فاز بالمركز الأول من فئة فوق 80 كيلو غراماً اللاعب محمد عادل التركيت، والمركز الأول من فئة تحت 80 كيلوغراماً، اللاعب علي محمد يعقوب بوصخر، وقد حصل كل منهما على جائزة نقدية بقيمة 300 دينار وعضوية فضية لمدة ثلاثة أشهر، في حين حصل الفائزان بالمركز الثاني من الفئتين على عضوية فضية لمدة شهرين ومبلغ 200 دينار وهما اللاعب مهدي يعقوب بوصخر واللاعب يوسف الكندري. فيما تم تقديم مبلغ 100 دينار وعضوية فضية لمدة شهر واحد للفائزيْن في المركز الثالث وهما اللاعب جون كويلي واللاعب دانيال لورينزو.

ويأتي دعم البنك الأهلي الكويتي لبطولة التحدي تأكيداً على التزامه بتشجيع الأنشطة والمبادرات الرياضية التي تعزز أسلوب الحياة السليم في المجتمع وتسهم في تهيئة بيئة صحية وإيجابية للرياضيين.

