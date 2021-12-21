«أرزان ثروات» مستشاراً لتخارج ناجح من محفظة عقارية

مال وأعمال

أعلنت شركة «أرزان ثروات» عن تقديمها استشارة ناجحة لبيع محفظة عقارية تتضمن أربعة مستشفيات حديثة متميزة بأحدث التقنيات الطبية ومؤجرة الى شركة مملوكة من قبل شركة INTEGRIS وشركة Emerus وذلك في مدينة أوكلاهوما سيتي في الولايات المتحدة الأميركية.

وتتكون المستشفيات المبيعة من مساحة 159,303 أقدام مربعة ومؤجرة لكل من شركة Emerus Holdings, LLC وهي واحدة من أكبر الشركات المختصة بإدارة المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية وشركة INTEGRIS Health, Inc. التي تعد من أهم الشركات الطبية الرائدة في أوكلاهوما سيتي حيث تقوم بإدارة ثماني مستشفيات في المدينة.

وتم شراء هذه المحفظة في ديسمبر 2018 ضمن استراتيجية أرزان ثروات للاستثمارات العقارية المدرة للدخل بهدف تحقيق متوسط عائد سنوي بنسبة 8.25% وعائد داخلي على الاستثمار بنسبة 10% خلال فترة خمس سنوات. قامت أرزان ثروات بدور المستشار الاستراتيجي للتخارج من هذا الاستثمار الذي حقق عوائد تفوق التوقعات الأولية متضمنة التوزيعات الشهرية خلال فترة الاستحواذ التي بلغت (2?5) سنتين ونصفاً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات مهند أبو الحسن ان الشركة تمكنت من تجاوز توقعات خطة العمل الأولية وتحقيق عوائد جيدة لمستثمرينا المميزين في ظل الكارثة الاقتصادية العالمية التي سببتها جائحة «كوفيد-19». لافتاً إلى أن القدرة الكبيرة في التركيز على التخارجات المربحة لعملائنا حتى في أصعب المواقف تؤكد على مهنية وتفاني الفريق بأكمله. وستواصل أرزان ثروات بذل كل جهودها لإيجاد الفرص الاستثمارية الجيدة التي توفر دخلا منتظما ومتوقعا بأقل مخاطر ممكنة.

