الكويت تمدد عقود توريد النفط لشركات هندية 3 أشهر

مال وأعمال

مددت الكويت عقوداً لتوريد النفط إلى شركات تكرير هندية 3 أشهر حتى مارس 2022؛ بسبب التأخر في تشغيل مصفاة الزور التي تبلغ طاقتها 615 ألف برميل يومياً.

وأوضحت مصادر أن مؤسسة البترول الكويتية أبلغت مشترين في الهند بأن عقودهم ستمدد حتى مارس 2022، ولم تكشف المصادر عن موعد بدء المصفاة الكويتية الجديدة في العمل؛ وفق رويترز.

وكانت الكويت قد قلصت هذا العام اتفاقاً سنوياً لتوريد النفط مع شركات تكرير هندية إلى 9 أشهر تنتهي في ديسمبر. وكشفت بيانات تجارية أن الهند -ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم- استوردت نحو 382 ألف برميل يومياً من الكويت في نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2015.

وارتفعت واردات الهند من النفط من الكويت ارتفعت في الفترة من مارس إلى نوفمبر 2021 بنحو 45% إلى 253 ألف برميل يومياً مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

وقد تراجعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 5%،، مع تنامي المخاوف من تراجع الطلب على الطاقة بسبب متحور أوميكرون سريعة الانتشار من فيروس كورونا. في الصفقات الصباحية. يأتي ذلك، فيما أقلق الانتشار السريع للمتحورة أوميكرون سوق النفط -وأسواق الأسهم العالمية الأوسع- بسبب مخاوف من التداعيات الاقتصادية مع العودة إلى تدابير الإغلاق المشددة.

