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مال وأعمال

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حكم استئناف لصالح شركة تابعة لـ«لوجستيك»


أصدرت محكمة الاستئناف حكماً لصالح شركة كي جي إل للمناولة التابعة بنسبة 99% لشركة كي جي إل لوجستيك؛ وفق بيان للبورصة.
وتتعلق الدعوى المرفوعة من الهيئة العامة للصناعة وآخر ضد شركة كي جي إل للمناولة، بطلب إخلاء موقع بالمنطقة التجارية الحرة، مع الإلزام بسداد مقابل انتفاع قدره نحو 1.02 مليون دينار. وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى مع إلزام المدعي بصفته المدير العام لـ «الهيئة العامة للصناعة» والمتدخل بصفته المدير العام لـ «مؤسسة الموانئ»، بأن يؤديا للشركة المدعى عليها «كي جي إل للمناولة» مائتي دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية، مع إعفائها من مصروفات الدعوى.


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