منتدو البورصة: تعزيز اعتماد الممارسات المستدامة

مال وأعمال

استضافت البورصة ندوة افتراضية بعنوان «المنظور البيئي والاجتماعي والحوكمة» دعت إليها الشركات المدرجة وكوكبةٍ من المشاركين في سوق رأس المال. كما شهدت الندوة مشاركة خبراء في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من شركة الخدمات المهنية متعددة الجنسيات ايرنست آند يونغ وشبكة «مبادئ الاستثمار المسؤول» (PRI) المدعومة من الأمم المتحدة. كما سلطت الندوة الضوء على أهمية أداء الممارسات المستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث يولي المستثمرون اهتماماً متنامياً لمخاطر المناخ والممارسات المستدامة للشركات.

وتعليقاً على هذه المبادرة، قالت نورة العبدالكريم، رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت: «نحن سعداء بنجاح ندوة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الافتراضية، وسعدنا بالمشاركة الواسعة من قبل أصحاب المصالح، آملين أن تؤدي الرؤى المحفزة التي قدمها الخبراء إلى تحقيق النتائج المهمة التي نتطلع جميعاً إليها. تنظيم الندوة يؤكد التزامنا المستمر بدفع الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات داخل الشركة وسوق المال ككل.» كما أضافت العبدالكريم: «تشكل الندوة أيضاً جزءاً من جهودنا المستمرة لتطوير السوق ورفع مكانته لتلبية المعايير الدولية، ما يجعلها في طليعة المساهمين في تعزيز ممارسات الاستدامة المؤسسية في سوق المال الكويتي ويشجع الشركات المدرجة على تسريع عملية انتقالها مع استمرارها في اعتماد عمليات تجارية أكثر استدامة ووعياً بالبيئة».

من جانبه، أكد الشريك في ايرنست آند يونغ وقائد خدمات التغير المناخي والاستدامة ياسر أحمد، أن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات قد تطورت إلى نموذج ونهج للشركات وللقادة للحفاظ على وضع تنافسي في السوق العالمية، وشدد على أن العملاء يطورون اهتمامهم الاجتماعي والبيئي في أنماط الاستثمار الخاصة بهم وأن هناك ضغطاً متزايداً على المستثمرين للإفصاح عن مخاطر الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومعالجتها. كما أضاف أنه من المتوقع أن تمارس الشركات إعداد التقارير والشفافية المحسّنة نظراً لأن المشهد العالمي يتطور بسرعة من الأطر الطوعية إلى تنظيم أكثر استهدافاً وإلزاماً.

من جهته، قام المدير الأول في ايرنست آند يونغ ماثيو جون بالتركيز في مداخلته على فوائد تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الشركات التي تخفق على هذا الصعيد. وأكد ماثيو أن نسبة كبيرة من المستثمرين متفقون على أن أداء الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعب دوراً محورياً في اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بهم، وتجاوز اتجاهات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الشرق الأوسط، وتبادل الرؤى حول هذه الممارسات الرائدة التي اعتمدتها الشركات في الكويت والمنطقة بشكل أوسع، ما يسلط الضوء على دليل إعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG) لبورصة الكويت والتزامها بمبادرة البورصات المستدامة.

وفي سياقٍ متصل، أوضحت رئيس شبكة «مبادئ الاستثمار المسؤول» للمملكة المتحدة وإيرلندا والشرق الأوسط إيلين سولورينك، المبادئ الستة للاستثمار المسؤول، وسلطت الضوء على المجالات ذات الأولوية والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المتعلقة بمبادئ الاستثمار المسؤول. ذلك وأكدت سولورينك على أهمية وجود نظام مالي عالمي يتسم بالكفاءة الاقتصادية والاستدامة لابتكار القيمة على المدى الطويل، وسلطت الضوء على المخاطر المادية التي قد تتحملها الشركات إذا كان أداؤها ضعيفاً فيما يتعلق بالعوامل المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وكجزء من الاستراتيجية، أطلقت بورصة الكويت العديد من المبادرات بالشراكة مع المنظمات المحلية والدولية، مع التركيز على دعم المنظمات غير الحكومية والبرامج الخيرية، ومحو الأمية المالية والتوعية بأسواق المال، بالإضافة إلى تمكين المرأة، وحماية البيئة.

