«أسواق المال» قدمت 3 بلاغات إلى النيابة العامة

مال وأعمال

أعلنت هيئة أسواق المال عن تقديم 3 بلاغات إلى النيابة العامة لسوق المال، بتهم وقوع جريمة تتعلق بممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص.

وأوضحت الهيئة أنها قدمت البلاغات الثلاثة؛ لوقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 63 من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، والمؤثمة بموجب حكم البند 1 من المادة 126 من القانون ذاته وحكم المـادة (1-27-1) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

ويتعلق البلاغ الأول بقيام المبلغ ضده بمزاولة نشاط مستشار استثمار دون الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة، ونشر 8 تغريدات من خلال حسابه في تطبيق تويتر الإلكتروني، خلال الفترة بين شهر يوليو وشهر نوفمبر من عام 2021- تضمنت تحليلاً وإيحاءات لأسهم مختلفة لشركات مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية.

أما البلاغ الثاني فقدم لقيام المبلغ ضده الثاني أيضاً بمزاولة نشاط مستشار استثمار دون الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة، ونشر 4 تغريدات من خلال حسابه في تطبيق تويتر الإلكتروني -خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2021- تضمنت تحليلاً وإيحاءات لأسهم مختلفة لشركات مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية.

وكشفت بيانات الهيئة أن البلاغ الثالث قدم أيضاً لقيام المبلغ ضده بمزاولة نشاط مستشار استثمار دون الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة، ونشر 4 تغريدات من خلال حسابه في تطبيق تويتر الإلكتروني خلال الفترة بين شهر سبتمبر وديسمبر عام 2021- تضمنت تحليلاً وإيحاءات لأسهم مختلفة لشركات مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية.

