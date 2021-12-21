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مال وأعمال

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44 مليون دينار سيولة البورصة


تباينت المؤشرات الرئيسة للبورصة أمس، مع تراجع لـ7 قطاعات في مقدمتها الخدمات الاستهلاكية.
وهبط المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنسبة 0.80% للأول و0.56% للثاني، بينما ارتفع الأول 0.32%، وزاد العام 0.10%.
وتباينت التداولات؛ إذ ارتفعت سيولة البورصة عند 44.96 مليون دينار، مقابل 39.59 مليون دينار بالأمس، بينما تراجعت أحجام التداول إلى 187.95 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 219.28 مليون سهم بالجلسة السابقة.
وبختام الجلسة تراجع 7 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية بـ1.35%، بينما ارتفعت 3 قطاعات تقدمها المنافع بـ0.44%، فيما استقرت 3 قطاعات أخرى.


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