loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

تابعة لـ«الخليج للكابلات» فازت بمناقصة في الأردن


تسلَّمت شركة الخليج للكابلات والصناعات المتعددة – الأردن التابعة بنسبة 94.5% لشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية الكويتية كتاب ترسية مناقصة من شركة الكهرباء الأردنية.
وحسب بيان للبورصة، فالمناقصة تتعلق بتوريد موصلات خطوط هوائية ألمونيوم بمبلغ 7.81 ملايين دولار أمريكي بما يعادل 2.36 مليون دينار.
وتوقعت «الخليج للكابلات» تحقيق أرباح تشغيلية بنسبة تتراوح بين 5% إلى 7% خلال عام 2022. وفي بيان منفصل، أعلنت «الخليج للكابلات» تسلمها طلب شراء من أحد العملاء؛ لتوريد كابلات ضغط متوسط بمبلغ 5.81 ملايين دينار، متوقعة تحقيق أرباح تشغيلية بنسب تتراوح بين 5 إلى 8% خلال عامي 2022 و2023.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة