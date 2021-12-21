تابعة لـ«الخليج للكابلات» فازت بمناقصة في الأردن

مال وأعمال

تسلَّمت شركة الخليج للكابلات والصناعات المتعددة – الأردن التابعة بنسبة 94.5% لشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية الكويتية كتاب ترسية مناقصة من شركة الكهرباء الأردنية.

وحسب بيان للبورصة، فالمناقصة تتعلق بتوريد موصلات خطوط هوائية ألمونيوم بمبلغ 7.81 ملايين دولار أمريكي بما يعادل 2.36 مليون دينار.

وتوقعت «الخليج للكابلات» تحقيق أرباح تشغيلية بنسبة تتراوح بين 5% إلى 7% خلال عام 2022. وفي بيان منفصل، أعلنت «الخليج للكابلات» تسلمها طلب شراء من أحد العملاء؛ لتوريد كابلات ضغط متوسط بمبلغ 5.81 ملايين دينار، متوقعة تحقيق أرباح تشغيلية بنسب تتراوح بين 5 إلى 8% خلال عامي 2022 و2023.

