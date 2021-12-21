النصف: «وفرة للاستثمار» عدَّلت نظامها الأساسي بما يتناسب مع خططها المستقبلية

مال وأعمال

عقدت شركة وفرة للاستثمار الدولي عموميتها غير العادية، ووافقت على تعديل نص المادة (5) من عقد التأسيس، وايضا الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من نظامها الأساسي.

وقال رئيس مجلس الإدارة لشركة وفرة للاستثمار الدولي رائد النصف في بيان صحافي: إن التعديلات تضمنت الأغراض التي أسست من أجلها الشركة ومنها القيام بكل عمليات الاستثمار المالي في جميع القطاعات الاقتصادية داخل الكويت وخارجها، لحسابها وحساب الغير بما في ذلك الاستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات الاقتصادية، وذلك من خلال المساهمة في تأسيس الشركات المختصة أو شراء أسهم هذه الشركات لحساب الشركة، وكذلك العمليات الخاصة بتداول الأوراق المالية مع شراء وبيع أسهم وسندات الشركات والهيئات الحكومية التي تكون فقط لصالح الشركة. واضاف النصف ان التعديلات تتضمن ايضا مهام مدير محفظة استثمار لتشمل الوساطة في عمليات الإقراض والاقتراض مقابل عمولة أو أجر لحسابها أو لحساب الغير، وايضا التمويل والوساطة في عمليات التجارة الدولية لحساب الشركة، ومستشار استثمار، ومدير نظام استثمار جماعي، وكذلك وكيل اكتتاب. وذكر النصف ان تعديلات النظام الاساسي تضمنت ايضا مهام صانع سوق، حيث يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج، ولها أن تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.

