«معرض الكويت الدولي» تكمل استعداداتها لإطلاق «Seasons Expo 2021»

مال وأعمال

باشرت شركة «معرض الكويت الدولي» استعداداتها لإقامة معرض «2021Seasons Expo» المتخصص للأزياء والساعات وأدوات التجميل والعطور خلال الفترة بين 23 من ديسمبر الجاري و1 يناير المقبل بمشاركة أكثر من 100 شركة محلية على أرض المعارض في منطقة مشرف. وصرح المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم انه تم حجز جميع المساحات المخصصة في المعرض والتي تتراوح مساحته نحو 8 آلاف متر ما يعكس الاهتمام وحرص الشركات على التواجد والمشاركة في هذه المعرض المميز.

وأضافت أن المعرض الذي تنظمه الشركة يلبي جميع احتياجات الزوار من الأزياء من مختلف الماركات العالمية والعطور ومواد التجميل والساعات والإكسسوارات بأسعار تنافسية إذ يشارك فيه حشد كبير من الشركات الرائدة محليا والوكالات العالمية. وأوضحت الدهيم أن المعرض يعد فرصة للزوار للتعرف على السلع والمنتجات الجديدة وبعروض تسويقية كثيرة تستهدف شرائح مختلفة سواء النساء والرجال والأطفال، وعليه ندعوكم لزيارة المعرض للاستفاده من جميع الخصومات والعروض.

