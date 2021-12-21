«كامكو إنفست» الشريك الرسمي لدورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة

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أعلنت اللجنة الأولمبية الكويتية وكامكو إنفست في بيان مشترك عن توقيع عقد رعاية لدورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة والتي ستقام في الكويت من 9 إلى 19 يناير المقبل برعاية صاحب السمو وسوف تكون كامكو إنفست بموجب هذه الاتفاقية الشريك الرسمي للدورة.

وتأتي استضافة الكويت للدورة الثالثة، التي تقام بالتعاون مع مجلس التعاون لدول مجلس التعاون الخليجي، بعد استضافة مملكة البحرين للدورة الأولى في العام 2011 والمملكة العربية السعودية للدورة الثانية في العام 2015. وسوف تنطلق منافسات الألعاب الجماعية والرماية والتنس الأرضي يوم 4 يناير، على أن يكون الافتتاح الرسمي للبطولة في 9 من الشهر ذاته، فيما سيقام الحفل الختامي يوم 19 يناير عقب المباراة النهائية لبطولة كرة القدم. وسوف تحتضن الملاعب والصالات والميادين منافسات الدورة التي تتضمن خمسة عشر لعبة رياضية جماعية وفردية. ويشارك في هذه الدورة حوالي 1،500 رياضي من الدول الخليجية الستة في ألعاب كرة القدم، واليد، والطائرة، والسلة، والسباحة، وألعاب القوى، والكاراتيه، والجودو، والمبارزة، والرماية، والتنس الأرضي، والدراجات الهوائية، وهوكي الجليد، وكرة الطاولة، ورياضة الألعاب الإلكترونية. وبهذه المناسبة أعرب رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح عن بالغ فخره واعتزازه لدور القطاع الخاص في دعم الحركة الرياضية موجهاً الشكر إلى القيمين على كامكو إنفست على حرصهم في دعم الشباب الرياضي من خلال رعايتهم لهذا الحدث. بدوره قال فيصل منصور صرخوه، الرئيس التنفيذي لـ كامكو إنفست «تأتي هذه الرعاية إيماناً من كامكو إنفست بجيل الشباب ودعماً لأهداف الدورة في تأصيل روابط الأخوة والمحبة بين شعوب دول مجلس التعاون الخليجي. نتمنى لجميع المشاركين في هذه الدورة التوفيق والنجاح وطيب الإقامة في بلدهم الثاني وللجمهور والمتابعين لهذه الألعاب الاستمتاع بأداء الفرق المشاركة».

