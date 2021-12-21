البحر: «UPayments.com» أفضل مزود خدمة إلكترونية في الكويت لعام 2021

مال وأعمال

حصدت شركة «UPayments.com» للدفع الإلكتروني جائزة أفضل مزود خدمة إلكترونية بالكويت لعام 2021.

وقال الرئيس المالي والشريك في شركة «UPayments.com» للدفع الإلكتروني حمد علي البحر: إن تلك الجائزة تعكس الريادة التي وصلت إليها الشركة في مجال الدفع الالكتروني. وأضاف البحر في بيان صحافي أن الشركة استلمت الجائزة من شركة بان فاينانس Pan Finance»»، وهي شركة عالمية توفر رؤية وابتكار على التمويل الاقتصادي والتجارة العالمية فيما يتعلق بالدفع العالمي.

قيمة مضافة

قال البحر إن شركة Pan Finance تعد من أفضل الشركات العالمية في مجال التمويل، مبيناً أن منحنا لتلك الجائزة يعزز من قيمنا ومبادئنا ويدفعنا لتحقيق المزيد من الإنجازات وتحقيق المزيد من الريادة في هذا المجال.

وأوضح إن الجائزة تعكس التميز الذي حققته الشركة في مجال الدفع الالكتروني ولكونها أول شركة في الكويت تحصل على ترخيص من بنك الكويت المركزي لنظم الدفع والتسوية الإلكترونية.

وذكر أن الشركة هي الوحيدة التي فازت بتلك الجائزة، كأفضل شركة للدفع الالكتروني، مبيناً أن بورصة الكويت هي الكيان الكويتي الذي فاز بأفضل منصة تداول، كما أن بورصة الكويت وشركة «UPayments.com»، هما الشركتين الوحيدتين اللتان فازتا بجوائز من Pan Finance لعام 2021.

تطوير وتحديث

وأشار البحر أن الشركة مستمرة في التطوير والتحديث وتلبية احتياجات السوق ووفق أحدث المعايير العالمية والإقليمية المتبعة في مجال الدفع الالكتروني والمتاجر الإلكترونية.

