سينوغرافيا «البقشة» شارك في معرض التَّصميم المسرحي الدولي بكندا 2022

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فازت سينوغرافيا العمل المسرحي «البقشة» من انتاج مسرح جلجامش في مملكة البحرين، وتصميم د. خليفة الهاجري وأزياء د. ابتسام الحمادي واضاءة عبدالله البكري بالمشاركة في معرض التصميم المسرحي الدولي كأول مشاركة خليجية منذ انطلاق المعرض الوحيد في التصميم المسرحي بمشاركة 93 دولة. وبعدد 580 عملاً مسرحياً.

وتعتبر هذه المشاركة اول مشاركة من نوعها لدولة من دول الخليج العربي. في هذا النوع من المعارض النوعية المهمة حيث تخضع جميع المشاركات لمعايير دولية صارمة وتقييم من قبل لجنة من متخصصين من جميع دول العالم وفق معايير فنية وتقنية دقيقة وبمشاركة منظمة السينوغرافيين الدولية الOISTAT. ومنظمة تقني المسرح الكندي CITT.

وتم تقييم سينوغرافيا عمل البقشة من قبل لجنة مكونة من 10 محكمين من حول العالم، ومن ثم تمت الموافقة على عرض صور ومخططات مراحل انتاج سينوغرافيا عمل مسرحية «البقشة» في مدينة كاليجاري الكندية في شهر اغسطس عام 2022، ويعرف ان العمل المسرحي البقشة من تأليف الكاتب الاماراتي الكبير اسماعيل عبدالله واخراج الفنان الكبير عبدالله ملك. وقد قدم العمل خلال مهرجان المسرح المحلي في البحرين للأعمال المؤهلة للمشاركة في مهرجان الشارقة الخليجي.

كما تم توجيه دعوة لرئيس فريق السينوغرافيا د. خليفة الهاجري لحضور فعاليات المعرض الذي سيقام في العام 2022 والذي هنأ بدوره مسرح جلجامش على هذا الانجاز وشكر فريق عمل مسرحية البقشة على تفانيه في تقديم هذا العمل الابداعي الرائع الذي حقق مشاركة مهمة نفخر بها كخليجيين جميعا. ولقد دعيت شخصيا لحضور المعرض في مدينة كاليجاري الكندية بصفته مصمما لديكور العرض ما بين الفترة من 6 -16 اغسطس 2022.

و نوه الهاجري الى ان المعرض يقام كل اربع سنوات في احدى دول العالم. ويعتبر قبول المشاركة به من أهم ما يتمناه أي فريق سينوغرافيا في اي عمل مسرحي وهذا الانجاز يضع عمل مسرحية «البقشة» في مرتبة عالمية متقدمة من الاتقان والنضج الفني والابداعي.

