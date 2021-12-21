عرض فيلم «هيا نغني 2» بأميركا وفرنسا

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تشهد دور العرض السينمائي في الولايات المتحدة الأميركية وفي فرنسا، عرض فيلم «هيا نغني 2»، أو sing 2، وذلك يوم الأربعاء 22 ديسمبر الحالي، ويأتي ذلك بعد عرض الفيلم في عدد من الدول العربية، منها الكويت ولبنان والسعودية، حيث عرض في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة فى دورته الأولى.

يدور فيلم Sing 2 حول Buster Moon وأصدقائه الذين يجب عليهم إقناع نجم موسيقى الروك المنعزل Clay Calloway بالانضمام إليهم فى افتتاح عرض جديد.

العمل من بطولة مجموعة من النجوم العالميين منهم ماثيو ماكنهوى، تارون إجيرتون، تورى كيلى، ريس ويذرسبون، نيك كرول، سكارلت جوهانسون، بوبي كانافال، هالسي، بونو، إريك أندريه، فاريل وليامز، ليتيتيا رايت.

وشارك فيلم الأنيمشن Sing 2 في مهرجان البحر الأحمر السينمائي فى دورته الافتتاحية العرض الأول فى العالم العربي للجزء الثانى من فيلم التحريك المنتظر «هيا نغني 2» أو « Sing 2»، للمخرج البريطاني الحاصل على جوائز جارث جينينجز، حيث شارك ضمن برنامج «جيل جديد»، وذلك في دورته الافتتاحية التي أقيمت في الفترة من 6 - 15 ديسمبر الحالي.

من ناحية أخرى شوهدت الممثلة العالمية سكارليت جوهانسون في العرض الأول لفيلم Sing 2، وخطفت الأنظار من الجميع بإطلالة مميزة وجمالها الأخاذ، داخل لوس أنجلوس، إذ ظهرت بفستان قصير بألوان مبهجة للنجمة الشهيرة.

