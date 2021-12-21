loader

إضاءات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

Top Movies

نهى أحمد حنيفة
مقالات أخرى للكاتب
الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

Spider Man: No Way Home فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا. للمخرج جون واتز. والنجوم مثل: توم هولاند وزيندايا وبينديكت كيومبرباتش. Encanto فيلم رسوم متحركة ومغامرات وكوميدي وعائلي. للمخرجين بيرون هوارد وجاريد بوش، والنجوم مثل: ستيفاني بياتريس وديان غيريرو ويلم فالديراما. West Side Story فيلم جريمة ودراما وموسيقى. للمخرج ستيفن سبيلبرغ. والنجوم مثل: آنسيل اليجورت وراشيل زيجلر واريانا دي بوس. Ghostbusters: Afterlife فيلم مغامرات وكوميدي وفانتازيا، للمخرج جاسون رايتمان، والنجوم مثل: كاري كونا وجول ريود وفين والف هارد. Nightmare Alley فيلم جريمة ودراما وإثارة. للمخرج جييرمو ديل تورو. والنجوم مثل: برادلي كوبر وردني مارا وكيت بلانشيت. House of Gucci فيلم جريمة ودراما، للمخرج ريدلي سكون، والنجوم مثل: ليدي غاغا وجاريد وآدم درايغر والباتيشينو. Pushpa: The Rise-Part1 فيلم أكشن ومغامرات وجريمة للمخرج سوكومار. والنجوم مثل: أللو أرجون وارشميكا ماندانا وفاهداه فاسيل. Eternals فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا، للمخرج كلوي تشاو، والنجوم مثل: هاري شايلز وآنجلينا جولي وكيت هارينغتون. CLifford the Big Red Dog فيلم رسوم متحركة وكوميدي وعائلي، للمخرج والت بيكر، والنجوم مثل: داربي كامب وجاك واينهول وإيزاك وانغ. Resident Evil: Will Come To Raccon City فيلم أكشن ورعب وخيال علمي، للمخرج جوهانسون روبرتس والنجوم مثل: كايا سكوديلاريو وروبي آمل وحنا جون كامن.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة