Top Movies

إضاءات

Spider Man: No Way Home فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا. للمخرج جون واتز. والنجوم مثل: توم هولاند وزيندايا وبينديكت كيومبرباتش. Encanto فيلم رسوم متحركة ومغامرات وكوميدي وعائلي. للمخرجين بيرون هوارد وجاريد بوش، والنجوم مثل: ستيفاني بياتريس وديان غيريرو ويلم فالديراما. West Side Story فيلم جريمة ودراما وموسيقى. للمخرج ستيفن سبيلبرغ. والنجوم مثل: آنسيل اليجورت وراشيل زيجلر واريانا دي بوس. Ghostbusters: Afterlife فيلم مغامرات وكوميدي وفانتازيا، للمخرج جاسون رايتمان، والنجوم مثل: كاري كونا وجول ريود وفين والف هارد. Nightmare Alley فيلم جريمة ودراما وإثارة. للمخرج جييرمو ديل تورو. والنجوم مثل: برادلي كوبر وردني مارا وكيت بلانشيت. House of Gucci فيلم جريمة ودراما، للمخرج ريدلي سكون، والنجوم مثل: ليدي غاغا وجاريد وآدم درايغر والباتيشينو. Pushpa: The Rise-Part1 فيلم أكشن ومغامرات وجريمة للمخرج سوكومار. والنجوم مثل: أللو أرجون وارشميكا ماندانا وفاهداه فاسيل. Eternals فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا، للمخرج كلوي تشاو، والنجوم مثل: هاري شايلز وآنجلينا جولي وكيت هارينغتون. CLifford the Big Red Dog فيلم رسوم متحركة وكوميدي وعائلي، للمخرج والت بيكر، والنجوم مثل: داربي كامب وجاك واينهول وإيزاك وانغ. Resident Evil: Will Come To Raccon City فيلم أكشن ورعب وخيال علمي، للمخرج جوهانسون روبرتس والنجوم مثل: كايا سكوديلاريو وروبي آمل وحنا جون كامن.