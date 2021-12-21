محمود التركي.. مسك ختام حفلات مهرجان «أم الإمارات»

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اختتم النجم محمود التركي، حفلات مهرجان أم الإمارات 2021، بحفل كبير تخلله غناء مجموعة من أجمل أغنياته التي تفاعل معها الجمهور غناء وترديداً، حملت أجواء الفرح بين الجمهور الحاضر في كورنيش أبوظبي من مختلف الجنسيات الاماراتية والعراقية والعربية. وشارك مع فرقته الموسيقية التي تضمن أهم العازفين وأشهرهم في الوطن العربي بقيادة المايسترو هيثم سعدون، عبر مجموعة من الأغنيات، من بينها أغنية «اشمك» التي يحفظها الجمهور، وأغنية «تعال اشبعك حب أشبعك دلال» والأغاني «فقدت الناس، تدرون شقلّي»، وغيرها من أهم أغنياته. وعبر محمود التركي عن سعادته بإحياء أولى حفلاته الجماهيرية في مدينة أبوظبي، وقال مرحباً بالجمهور قائلاً: «اليوم لي الفخر أن أكون معكم في الإمارات بختام حفلات مهرجان أم الإمارات في عاصمة الإمارات الغالية أبوظبي»، مثنياً على التنظيم الرائع ، و لتعاونه مع شركة الياسري للإنتاج الفني ورئيس مجلس إدارتها صلاح الياسري، مؤكداً احترامه وتقديره لكل من أسهم في إنجاح الحفل هذا النجاح الكبير. وعبر التركي عبر حسابه في منصات وسائل التواصل الاجتماعي بعد إنتهاء الحفل قائلاً: «حفلة ولا أروع.. زينها وجودكم جمهورنا العزيز في مهرجان أم الإمارات 2021 في أبوظبي الغالية .. كل الشكر لكم ولحضوركم و للتنظيم الرائع .. شكراً الإمارات».ومن ناحية أخرى، يستعد محمود التركي لمجموعة من الحفلات خلال الأيام المقبلة، ومجموعة من النشاطات الإعلامية والفنية.