محمد البلوشي انتهى من تسجيل «يا زينة عيوني»

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انتهى المطرب القدير/ محمد البلوشي من تسجيل مقدمة المسلسل الاجتماعي التلفزيوني (يا زينة عيوني) كلمات الشاعر الغنائي/ سامي العلي، ألحان وغناء المطرب/ محمد البلوشي، بمشاركة أبطال المسلسل ونجومه الكبار/ محمد المنيع وجاسم النبهان وعبدالله ملك ومحمد جابر (العيدروسي) ومحمد العجيمي وهدى الخطيب وبلال الشامي وسعود الشويعي والإعلامية التونسية وفاء بوكيل وعبدالناصر الزاير وإيمان العلي ووليد الضاعن وسماح خالد وعلي الدريع وسعد العوض وأنوار السبيعي ومشاعر واسامة البلوشي وعادل الخليفة وليلى الملا.

بالإضافة ولاول مرة الفنانون الشباب والشابات من ذوي الإعاقة/ عبدالعزيز القطيفي وفاطمة العجمي ومنيرة الحشاش.

علماً بأن الأغنية سجلت باستديوهات القاهرة (صوت الحب) مايسترو مجد سوريا باشراف موسيقي للأستاذين محمد البعيجان وعادل الفرحان وتقول كلمات المقدمة:

يا زينة عيوني...

أحبهم ويحبوني...

يا فرحة الدنيا وغلاها...

ونور الشمس وضياها...

من همتكم إحنا نرسم الأمل...

من ضحكتكم الفرح فينا كمل...

أنا اليوم فرحتي فيكم كبيرة...

وأبيكم دوم عز وفخر للديرة....

لمتنا ويمعتنا فيها سعادتنا...

يا زينة عيوني...

أحبهم ويحبوني....

أنا أحب لكم الخير...

وبخلي حياتكم غير...

أن لي طموحاتي...

ولي كياني وذاتي...

كلي همة وطاقة...

وما تردني الإعاقة...

يا زينة عيوني...

أحبهم ويحبوني...

مسلسل (يا زينة عيوني) بشكل عام يناقش قضية اجتماعية تمس الكثير من فئة ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم ومعاناتهم في المجتمع.

وتدور أحداثه حول أسرة مكونة من الجد (محمد المنيع) والأب (وليد الضاعن) والأم (سماح خالد) والأولاد (سعد العوض بدور جاسم، وعلى الدريع بدور الكفيف، وأنوار السبيعي بدور فتاة مصابة بالتوحد، وعبدالعزيز القطيفي بدور عبدالعزيز المعاق)

وجل اهتمام الابن جاسم هو كيفية خروج إخوانه من عزلتهم وجلوسهم بالمنزل لعدم وجود أماكن ترفيهية وتعليمية ورياضية، ومعاناة الوالدين اللذين يجلسان معهم طوال الوقت بالمنزل...... وأخيراً يجد جاسم الفكرة المناسبة والذكية بتصنيع ألعاب ترفيهية تخدم إخوانه وتسعدهم وتخرجهم من العزلة بمساعدة الجميع وينضم الجيران والأقارب لمشاهدة هذه الألعاب المسلية، ويباركون هذه الخطوة الذكية وكيفية تغلبه بأفكاره النيرة على إعاقتهم بتسخير كل إمكانياته وذكائه في مساعدة الجميع.

والمسلسل يقدم قضية مهمة جداً تخدم فئة كبيرة بالمجتمع بشكل درامي مشوق وقصص واقعية، والأجمل أن أبطال العمل ولأول مرة من ذوي الإعاقة لأنهم الأقدر على تجسيد معاناتهم الواقعية. مسلسل (يا زينة عيوني) من فكرة الأستاذ/ جاسم محمد المنيع، وحوار/ سامي العلي بالاشتراك مع عبدالناصر الزاير.

سيناريو وإخراج/ حسين المفيدي.

من انتاج مؤسسة المنيع للأنتاج الفني 2022.

