أفلام جديدة بموسم منتصف العام

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ينتظر عشاق السينما المصرية، وسط حالة من الترقب، موسم إجازة منتصف العام، والذي يشهد منافسة كبيرة، خاصة بعد إعلان أكثر من شركة إنتاج عن عرض أفلامهم خلاله.

وحتى الآن، تستقبل دور العرض المصرية، 6 أفلام جديدة، مقرر عرضها في إجازة منتصف العام، وذلك حال عدم وجود أي متغيرات خلال الفترة المقبلة بسبب فيروس كورونا، ومن المنتظر أن يكون هناك منافسة كبيرة بين أكثر من نجمة على إيرادات شباك التذاكر.

من أجل زيكو..

تنافس النجمة منة شلبي بفيلم «من أجل زيكو» الذي يعرض يوم 5 يناير المقبل، ويشاركها البطولة كريم محمود عبد العزيز ومحمد محمود ومحمود حافظ، وهو تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويظهر فيه عدد من ضيوف الشرف منهم شيكو وإسعاد يونس، وكان يحمل اسم «طريق السلامة» وتم تغييره مؤخرا.

وتدور أحداث «من أجل زيكو» حول كريم محمود عبد العزيز الذي يعمل على عربة نقل موتى ومتزوج من منة شلبي ولديهما ابن، ويعاني والده من مرض ألزهايمر، ومع تتابع الأحداث تصل مذيعة بطريق الخطأ إلى منزله وتخبره أن ابنه فاز بجائزة لتمتعه بذكاء كبير، ولكنه يصر على أن ابنه غبي وسط أحداث كوميدية.

برا المنهج..

النجمة روبي تعود بفيلم جديد وهو «برا المنهج»، المقرر عرضه يوم 15 ديسمبر المقبل، ويشاركها البطولة ماجد الكدواني وأحمد أمين، وأسماء أبو اليزيد، ودنيا ماهر، وشريف دسوقي، وأحمد خالد صالح، تأليف وإخراج عمرو سلامة.

تدور أحداثه «برا المنهج» حول الطفل اليتيم نور، الذي يبلغ من العمر 13 سنة، ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة يخاف الأولاد المرور بقربه ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز يعيش هناك، مختبئا من العالم، وتنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز، ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.

يذكر أن العرض العالمي الأول لفيلم «برا المنهج» سيكون في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي يقام في الفترة من 6 - 15 ديسمبر.

ريتسا..

الفنانة شيرين رضا تخوض موسم منتصف العام، بفيلم «ريتسا» المقرر عرضه يوم 15 ديسمبر، ويشارك في بطولته محمود حميدة وعائشة بن أحمد وكارولين عزمي وأمير المصري ومريم الخشت ويوسف عثمان، إخراج أحمد يسري، تأليف معتز فتيحة.

وتدور أحداث الفيلم حول قصص 3 شخصيات مختلفة تدور بين زمنين مختلفين لكل منها مسارها الخاص إلا أن هناك ما يجمع تلك القصص وهو الحب الذي يدفعهم لاتخاذ قرارات تسببت في اضطراب حياتهم، فهل ينجح الحب في إعادتها؟

قمر 14..

شيرين رضا تحضر أيضا بفيلم آخر هو «قمر 14» ويعرض يوم 29 ديسمبر المقبل، ويشارك في بطولته خالد النبوي وخالد انور وغادة عادل ومي الغيطي وأحمد مالك وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، من إخراج هادي الباجورى، تأليف محمود زهران. الفيلم عرض لأول مرة في الدورة الأخيرة من مهرجان الجونة السينمائي، وتدور أحداثه حول 5 حكايات منفصلة تدور كل منها حول قصص الحب والعلاقات العاطفية.

الكاهن..

أما درة فقررت الشركة المنتجة لفيلمها الجديد «الكاهن» عرضه نهاية شهر ديسمبر المقبل، وتجسد من خلاله شخصية صحفية تدعى «فيروز»، تتزوج من إياد نصار الذي يجسد دور شخص يعاني من اضطراب نفسي، وتحدث جريمة قتل غامضة تقلب حياة الزوجين وتكون هي محور أحداث الفيلم.

فيلم «الكاهن» من بطولة حسين فهمي ومحمود حميدة وجمال سليمان وفتحي عبدالوهاب، ومحسن محيي الدين، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير.

عودة طاقية الإخفاء..

وفي أول بطولة سينمائية لها، تنافس الممثلة نانسي صلاح بفيلم «عودة طاقية الإخفاء» مع النجم أحمد الفيشاوي، ورغم بدء التصوير منذ أيام، إلا أن منتج العمل أعلن عرضه خلال شهر يناير لينافس على إيرادات موسم نصف العام، الفيلم قصة وسيناريو وحوار يوسف حسن يوسف ومن إخراج عصام عبد الحميد، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول ما يمكن أن يتسبب فيه ظهور طاقية الإخفاء في العصر الحديث.

