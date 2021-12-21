رمضان تألق بالحفل الجماهيري الضخم في «إكسبو 2020 دبي»

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نجاح وتميز واختلاف جديد قدمه الفنان المصري محمد رمضان في حفله في «إكسبو 2020 دبي»، بحضور جمهور كبير تجمّع في مسرح اليوبيل، لم يتوقف عن التفاعل مع جميع اغنيات واستعراض الحفل الذي شاركت فيها الفرق الاستعراضية، شاكراً دولة الإمارات وإدارة معرض إكسبو 2020 دبي على التنظيم والاهتمام الكبير الذي يقدمه المعرض أمام العالم أجمع، مثنياً على جميع تفاصيل التنظيم والإعداد للياسري للإنتاج الفني، متمنياً استمرار التقدم والازدهار للإمارات قيادة وشعباً ومقيمين من جميع الجاليات العربية والأجنبية.

وتنقل محمد رمضان بين مجموعة من أغنياته التي حققت نجاحاً وانتشاراً بين الجمهور في مصر والعالم العربي، وسط صيحات وتفاعل الجمهور الذين يحفظون جميع أغنياته ويرددونها معه دون توقف على مدار حفله كاملاً، ليسجل ذكرى رائعة له شخصياً ولجميع من حضر الحفل الضخم.

ورافق المنتج والمخرج صلاح الياسري رئيس مجلس ادارة الياسري للإنتاج الفني، الفنان محمد رمضان الذي أسهم في نجاح الحفل وتنظيم وجود الفنان وتعاقده، من يوم وصوله دبي الى وقت وجوده على خشبة مسرح اليوبيل، بهدف نقل أجواء الحفل الى المستوى الكبير لقوة الحضور الجماهير الغفير الذي حضر في جميع جوانب المسرح.

هذا وتستعد شركة «الياسري للإنتاج الفني» لتنظيم حفل الفنان المصري تامر حسني المقبل في «إكسبو 2020 دبي» يوم 23 ديسمبر الحالي.?

