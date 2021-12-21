غوتيريش لساسة لبنان: لا يحق لكم شل البلد

عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: شدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من بيروت التي وصل اليها في زيارة «تضامن» على أنّه «لا يحق» للمسؤولين السياسيين أن يكونوا منقسمين ويشلوا عمل المؤسسات الدستورية، بينما يعاني شعبهم تداعيات أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

وفي كلمة ألقاها من القصر الرئاسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس اللبناني ميشال عون، قال غوتيريش «نظراً الى معاناة الشعب اللبناني لايحق للقادة السياسيين أن يكونوا منقسمين ويشلوا البلد» لافتاً الى أن اللبنانيين يتوقعون منهم «إعادة احياء الاقتصاد» وضمان «حكومة فاعلة». وجدّد غوتيريش دعوته المسؤولين «الى العمل معاً لحل الأزمة». كما دعا المجتمع الدولي إلى «تعزيز دعمه للبنان». ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. ويترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين بات أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر. ويشترط المجتمع الدولي تطبيق إصلاحات بنيوية مقابل توفير الدعم المالي للبنان. ورغم حجم الأزمة وتداعياتها المتمادية، لم تجتمع الحكومة اللبنانية منذ منتصف أكتوبر على خلفية انقسام سياسي حول أداء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بـ215 شخصا على الأقل وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، ملحقاً دماراً واسعاً بالعاصمة. وشدد غوتيريش الذي تحفل زيارته المستمرة حتى يوم غد الأربعاء بسلسلة لقاءات وزيارات ميدانية على أن هدف لقاءاته هو «مناقشة أفضل السبل لدعم شعب لبنان في تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة». واعتبر أن الانتخابات النيابية التي يعتزم لبنان تنظيمها في الربيع المقبل ستشكل محطة «رئيسية وعلى الشعب اللبناني أن يلتزم بشكل كامل في اختيار كيفية دفع البلاد قدماً».

من جهته أكد عون في كلمة ألقاها بالفرنسية أنه ستُوفّر للانتخابات «كل الأسباب كي تكون شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للبنانيين في اختيار ممثليهم». وأكد الرئيس اللبناني تمسك بلاده بحقوقها الكاملة في استثمار ثرواتها الطبيعية، ولا سيما الغاز والنفط، واستعدادها لمتابعة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية. ويشدد المجتمع الدولي على ضرورة تنظيم الانتخابات في موعدها ويأمل كثر أن تشكل الانتخابات بعد الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي عمّت البلاد ضد الطبقة السياسية منذ خريف 2019، خطوة، وإن كانت صغيرة، على طريق تجديد النخبة السياسية.

وعقد غوتيريش امس جلستي محادثات مع رئيسي الحكومة نجيب ميقاتي والبرلمان نبيه بري لبحث سب الخروج من ازمة لبنان الخانقة. ويشمل جدول أعمال غوتيريش زيارة مرفأ بيروت «للوقوف دقيقة صمت تكريماً لأرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت وعائلاتهم» كما يلتقي عدداً من كبار المسؤولين والقادة الروحيين وممثّلين للمجتمع المدني. ويجري كذلك زيارات ميدانية إحداها الى مدينة طرابلس (شمال)، يلتقي خلالها متضرّرين من الأزمات المتعدّدة التي تواجهها البلاد.

ويتفقّد اليوم قوة الأمم المتحدة المؤقتة «يونيفيل» في جنوب لبنان على أن يجول على طول الخط الأزرق وهو خط وقف اطلاق النار الذي جرى التوافق عليه بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في العام 2000 وينطوي

على 13 نقطة متنازعا عليها بين الدولتين. ويعقد غوتيريش مؤتمراً صحافياً مساء اليوم في بيروت، قبل أن يختتم زيارته الأربعاء.

