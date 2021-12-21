وزير الاتصالات يحذر من انقطاع الإنترنت بسبب شح الوقود

عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: حذر وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم من انقطاع الاتصال والإنترنت في بلاده في الساعات والأيام المقبلة بسبب الأزمة المالية وشح الوقود. وأشار القرم في بيان إلى عدم توافر المال والوقود اللازم لتشغيل قطاع الاتصالات، وتوقف بعض محطات الاتصال في البلاد بسبب نفاد وقود المازوت. ودعا الوزير اللبناني إلى توفير الأموال اللازمة لهيئة «أوجيرو» (حكومية) التي تدير قطاع الاتصالات في البلاد. وتتبع هيئة «أوجيرو» لوزارة الاتصالات لكنها تتمتع باستقلالية إدارية، وتشكل البنية التحتية الأساسية لجميع شبكات الاتصالات، بما في ذلك الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت. ويعاني لبنان منذ أكثر من عامين أزمة اقتصادية ومالية طاحنة سببت تدهورا حادا في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، ونقصا في النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الوقود المخصص لتوليد الكهرباء. وفي هذا السياق قال نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بين يناير وفبراير من العام القادم. وأضاف في تصريح تلفزيوني أن اللجنة الوزارية المعنية بالتفاوض مع الصندوق اتفقت مع حاكم مصرف لبنان على أن حجم الخسائر المالية بلغ 69 مليار دولار

وتتحملها الحكومة ومصرف لبنان والمصارف والمودعون. ويُنظر إلى برنامج صندوق النقد الدولي على نطاق واسع على أنه السبيل الوحيد للبنان لإطلاق المساعدات التي تمس الحاجة إليها في البلاد.

