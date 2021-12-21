البابا فرنسيس: العنف ضد المرأة «فعل شيطاني»

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قال البابا فرنسيس، إن الرجال الذين يرتكبون العنف ضد المرأة ينخرطون في «فعل شيطاني أو يكاد». وأدلى البابا بهذا التعليق، الذي يعد أقوى تعبير يستخدمه للتنديد بمثل هذا العنف، خلال برنامج تم بثه الأحد على شبكة (تي. جي 5) الإيطالية، بينما كان يتحدث مع ثلاث نساء ورجل، وجميعهم من خلفيات صعبة. وردا على سؤال وجهته امرأة تدعى جيوفانا، وهي من ضحايا العنف الأسري، قال البابا فرنسيس «عدد النساء اللائي يتعرضن للضرب والإيذاء في منازلهن، حتى من قبل أزواجهن، مرتفع للغاية». وأضاف «المشكلة هي أنه، بالنسبة لي، (مثل هذا العمل) فعل شيطاني أو يكاد لأنه يستغل امرأة لا تستطيع الدفاع عن نفسها، ويمكنها فقط (محاولة) صد الضربات.. هذا أمر مذل ومهين جدا». وقالت جيوفانا، إنها ترعى أطفالها الأربعة بعد أن فروا من منزل يسوده العنف، وفقا لرويترز. وخلال اللقاء، استمع البابا أيضا إلى امرأة مشردة تحدثت عن حياتها في الشارع ورجل يحاول بدء حياته من جديد بعد 25 عاما خلف القضبان.