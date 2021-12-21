«أوميكرون» يفسد احتفالات رأس السنة في العالم كله

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: حذر العالم الأميركي البارز أنتوني فاوتشي من أن المتحور «أوميكرون» من فيروس «كورونا» ينتشر في كل أنحاء العالم، في حين بدأت أوروبا فرض القيود لمكافحة الفيروس الذي يتفشى فيها بشكل متسارع.

وقال فاوتشي مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية لشبكة «سي إن إن» الاخبارية إن «هذا الفيروس غير عادي«، في إشارة إلى سرعة انتشار «أوميكرون» مضيفا أن هذا المتحور سيصبح مهيمنا و«سنواجه أسابيع أو أشهرا صعبة مع دخولنا في عمق فصل الشتاء».

وصرح لقناة «إيه بي سي» أن المتحور ينتشر «بسرعة حقا، حرفيا في كل أنحاء العالم، وبلا أدنى شك في بلدنا»، معربا عن قلقه من أن نحو 50 مليون أميركي مؤهلين للتطعيم لم يتلقوا اللقاح بعد.

وأودت الجائحة بحياة أكثر من 5 ملايين شخص في كل أنحاء العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض أواخر ديسمبر 2019. والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا جراء الفيروس مع تسجيلها أكثر من 800 ألف وفاة.

ويهدد انتشار «أوميكرون» المتسارع بإفساد بهجة اعياد الميلاد ورأس السنة وتعطيل الاحتفالات في الكثير من دول العالم، مما تسبب في فرض قيود في كثير من البلدان، على غرار هولندا التي فرضت إغلاقا، وسط احتجاجات واسعة النطاق ضد هذه القيود. ففي فرنسا أظهرت الفحوص إصابة وزيرة الصناعة الفرنسية أنييس بانييه-روناشيه بـ«كوفيد-19» في وقت تسجل فيه البلاد مستوى مرتفعا من الإصابات يبلغ نحو 50 ألف حالة جديدة يوميا، حسب السلطات.

وفي بريطانيا أعلن عمدة لندن صادق خان حالة الطوارئ لمساعدة السلطات الصحية على التعامل مع الانتشار الكبير لمتحور «أوميكرون» مشددا على أن فرض قيود جديدة لاحتواء فيروس «كورونا» أمر حتمي لأن من دونها ستنهار مرافق الخدمات العامة مثل هيئة الخدمات الصحية. وأعلنت بريطانيا، امس تسجيل 12 وفاة بمتحور «أوميكرون» وقال دومينيك راب، نائب رئيس الوزراء البريطاني لإذاعة «تايمز«، إن 104 يعالجون في المستشفيات الآن من الإصابة بـ«أوميكرون«. لكن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك و9 وزراء آخرين في الحكومة يعارضون فرض قيود جديدة قبل احتفالات عيد الميلاد للحد من انتشار «أوميكرون» وفق صحيفة تايمز.

أما الدانمارك، فستغلق اعتبارا من الأحد ولمدة شهر المسارح ودور السينما وقاعات الحفلات الموسيقية، فضلا عن المتنزهات الترفيهية والمتاحف. بدورها، أعلنت السلطات الألمانية إدراج المملكة المتحدة على لائحة الدول العالية المخاطر لناحية تفشي «كورونا» وهو ما سيستدعي فرض قيود كثيرة على السفر. وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية امس الاثنين ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» في ألمانيا إلى 6 ملايين بعد تسجيل 16 ألفا و86 إصابة جديدة.

