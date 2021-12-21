طقس عاصف يضرب مصر.. والثلوج تكسو الإسكندرية

عربيات ودوليات

تعرضت محافظات مصر لموجة من الطقس السيئ، أمس، أدت لتعطيل الدراسة في عدة محافظات وإغلاق الطرق والموانئ.

وشهدت محافظة الإسكندرية شمال البلاد تساقطاً كثيفاً للثلوج غطى شوارع المدينة، فيما تعرضت محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة والشرقية والقليوبية لهطول أمطار غزيرة.ودفعت السلطات بمئات السيارات والمعدات لشفط المياه من الشوارع وازالة الثلوج، وحذرت المواطنين من الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى.

وقررت الحكومة تعطيل الدراسة في عدة محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية والمنوفية ومطروح حرصاً على الطلاب.

في سياق متصل أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، غلق بوغاز الهيئة العامة لميناءي الإسكندرية والدخيلة ولحين تحسن الأحوال الجوية. وأعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري، نظرا لسوء الأحوال الجوية، حيث بلغت سرعة الرياح 21 عقدة.

ووجّه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، طارق شاهين، برفع درجة الاستعداد بإدارات الميناء المختلفة وتوخي الحذر، واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات.

ووصلت درجة الحرارة الصغرى في الإسكندرية لـ 11 درجة مئوية، الأمر الذي جعل المحافظ يعلن تعطيل الدراسة لسوء الأحوال الجوية.

وعلّق البعض على الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بتشبيه مدينة الإسكندرية بالمدن الأوروبية، في حين عبّر آخرون عن شدة البرودة التي يعانون منها.

وفي القاهرة ، استعدت الإدارة العامة لمرور العاصمة بخطة مرورية محكمة لموسم سقوط الأمطار، بالتنسيق مع محافظة القاهرة والهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة لمنع حدوث أي ازدحامات أو حوادث مرورية.

واعتمدت الخطة على عدة محاور، منها توزيع سيارات الشفط على قطاعات القاهرة الأربعة حتى تكون جاهزة عند طلبها، ولسرعة الوصول لأماكن تجمع المياه التي يتم الإخطار بها لاسلكيا عن طريق غرفة العمليات.

وتتواجد سيارات الشفط لسحب مياه الأمطار بمعدل 4 سيارات في كل قطاع، ويكون تحركهم من خلال تعليمات وكيل القطاع، والذي يعلم أماكن تواجد هذه المركبات بالقطاع حتى يتم الانتهاء منها سريعا منعا لظهور أي كثافات مرورية.

