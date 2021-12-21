طوابير ممتدّة في كابول للحصول على جوازات سفر

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كابول – اسلام اباد الوكالات: تجمّع مئات الأفغان أمام مكتب الجوازات بالعاصمة كابول، ضمن صف واحد للحصول على جوازات سفر بعد 24 ساعة فقط من إعلان طالبان أنها ستستأنف إصدارها.

وبينما وقف الناس بانتظار إتمام أمورهم، انشغل مقاتلو طالبان المسؤولون عن حفظ النظام في المكان بتفريق مجموعات صغيرة كانت تتشكل في مقدم الصف أو قرب نقطة تفتيش. وأعلنوا أنهم لا يريدون حدوث أي هجوم انتحاري أو تفجير، معربين عن مخاوفهم من خطر التجمعات.

كما رصدت المعلومات سيارات إسعاف توقفت في موقع قريب تقل مرضى غير قادرين على الوقوف في طوابير. وكانت طالبان توقفت عن إصدار جوازات السفر بعد فترة وجيزة من عودتها إلى السلطة.

وفي أكتوبر استؤنفت الخدمة لفترة قصيرة لكن تدفق الطلبات تسبب بمشكلات تقنية ما دفع الحركة إلى وقفها مجددا بعد أيام قليلة.

في حين كشف رئيس دائرة جوازات السفر، علام غول حقاني، السبت، أن كل المشكلات التقنية حلّت وأصلحت الأجهزة البيومترية، مضيفا أن جوازات السفر ستصدر في البداية لمن قدموا طلبات. وأوضح أنه سيتم قبول الطلبات الجديدة اعتبارا من 10 يناير القادم.

ويعتبر استئناف إصدار جوازات السفر اختبارا لحسن نية طالبان التي تعهّدت للمجتمع الدولي أن تسمح لمواطنيها الذين يرغبون في مغادرة البلاد ويحملون تأشيرات صالحة، بالقيام بذلك.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن أفغانستان تواجه واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، ومن المتوقع أن تزداد سوءا مع بداية الشتاء البارد. بدوره، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.

في غضون ذلك اتفق وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، على إنشاء صندوق إغاثة إنساني لأفغانستان من أجل معالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد والتي جعلت الملايين عرضة للمجاعة خلال فصل الشتاء.

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي في مؤتمر صحافي إن الصندوق سيُنشأ في إطار البنك الإسلامي للتنمية لتوجيه المساعدات إلى أفغانستان بالتنسيق مع أطراف أخرى.

وخلال المؤتمر، دعا وزير الخارجية الأفغاني بالإنابة مولوي أمير خان متقي الدول المشاركة إلى الضغط على الولايات المتحدة لرفع العقوبات التي فرضتها على أفغانستان بعد عودة طالبان إلى السلطة. وقال متقي إن قرار واشنطن تجميد الأموال الأفغانية يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، في حين أن تعليق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للمساعدات الخاصة بالتنمية أثرت بشكل سلبي على الوضع الصحي والتعليم والخدمات الاجتماعية في أفغانستان.

وحض متقي المشاركين في المؤتمر على تذكير المسؤولين الأميركيين بأن ما وصفه باضطهاد الشعب الأفغاني وإضعاف الحكومة الأفغانية ليس في مصلحة أحد. وقد أكد البيان الختامي للمؤتمر أن السماح لأفغانستان بالوصول إلى مواردها المالية سيكون أمرا جوهريا لمنع انهيار اقتصادها، وقال إنه يجب استكشاف مسارات واقعية لإلغاء تجميد مليارات الدولارات من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني المجمدة.

