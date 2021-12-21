إيران تتوعد برد «ساحق» على أي هجوم إسرائيلي

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طهران – الوكالات: نقلت وكالة أنباء تابعة لأعلى جهاز أمني في إيران عن قائد عسكري قوله إن طهران سترد ردا «ساحقا» على أي هجوم إسرائيلي. ونقلت وكالة «نور نيوز» عن غلام علي رشيد قوله على هامش تدريبات عسكرية «إذا شنت إسرائيل هجمات ضد إيران، فإن قواتنا المسلحة ستهاجم على الفور جميع المراكز والقواعد والطرق والمواقع التي استخدمت لتنفيذ الاعتداء».

في غضون ذلك أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، امس انه لا يوجد موعد ثابت لاستئناف محادثات فيينا بشأن النووي. وكشف المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي أن الوفد الإيراني لم يجرِ مفاوضات مباشرة مع الجانب الأميركي، بل استلم بعض الرسائل عبر إنريكي مورا، المنسق الأوروبي للمفاوضات. وأضاف أن بلاده ردت على الرسائل الأميركية بصورة غير مباشرة.

من جهته أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن طهران بدأت الفحص الفني لكاميرات المراقبة الجديدة التي سيتم تركيبها في مجمع تيسا النووي في مدينة كرج غرب طهران. وستحل الكاميرات التي قدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محل تلك التي تضررت في 23 يونيو بسبب عملية «تخريب» نسبتها إيران إلى إسرائيل.

وذكّر كمالوندي الشروط بالثلاثة التي قدمتها طهران لإعادة تنصيب الكاميرات في المنشأة، وهي «إجراء تقييم أمني حول أبعاد التخريب» و«إدانة عمليات التخريب على لسان الوكالة الدولية للطاقة الذرية» و«إجراء فحوص فنية وأمنية على الكاميرات قبل تركيبها» وفق ما نقلت عنه وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء «ارنا» بالعربية.

وتوصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق مع إيران لتغيير الكاميرات، وصفه مديرها العام رفاييل غروسي بأنه «مهم جدا». وكان الرفض الإيراني يعوق تقدم المحادثات بشأن النووي الإيراني التي استؤنفت في 29 نوفمبر في العاصمة النمساوية فيينا بين إيران وروسيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والصين.

